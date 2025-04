Dani Senabre señala el gran error que ha cometido Hansi Flick contra el Betis: "No lo entiendo"

El Barcelona, tras la derrota del Real Madrid contra el Valencia, estaba obligado a ganar al Betis si quería ampliar a seis puntos su distancia respecto al equipo blanco en la lucha por la Liga.

EFE Pedri y Lo Celso disputan un balón durante el Barcelona - Betis.

Y para ello, Hansi Flick tan solo hizo tres modificaciones en su equipo titular. El entrenador alemán no pudo contar con Íñigo Martínez y Raphinha, que arrastran unas molestias, y escogió a Araujo y Ferran Torres para sustituirle; y también apostó por Gavi, que entró en detrimento de un Fermín que fue titular en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético.

Pero enfrente estaba un Betis que está peleando por jugar la próxima edición de la Champions League y que iba a dar mucha guerra pese a que Manuel Pellegrini tenía la baja por sanción de Isco.

EMPATE EN MONTJUIC QUE NO PERMITE AL BARCELONA SENTENCIAR LALIGA

El Barcelona sabía que el Real Madrid había perdido y saltó al terreno de juego de Montjuic a por la victoria y antes del minuto 10 ya ganaba. En los primeros compases del partido, el dominio azulgrana fue absoluto y Gavi puso el 1-0 después de una gran recuperación de Koundé en campo rival y tras una gran asistencia de Ferran Torres, que sigue demostrando su gran estado de forma.

Sin embargo, la alegría no duró mucho en Montjuic. Ya que en un saque de esquina, Natan, pese al agarrón de Araujo, igualó el partido 1-1. Lo Celso centró el balón al corazón del área del Barça y en el primer palo apareció el central para rematar de cabeza y batir a un Szczesny que tan solo pudo ver cómo el balón entraba en su portería.

EFE Los jugadores del Betis celebran el empate logrado contra el Barcelona.

Tras el empate, el Barça intentó bajar las pulsaciones al partido y se adueñó del balón. Pero ese dominio con el paso de los minutos se convirtió en un juego lento y en imprecisiones en los pases, que el Betis no supo aprovechar en ninguna transición rápida.

El descanso sentó mejor al equipo azulgrana, que pudo marcar el segundo gol de la noche en un mano a mano de Koundé, que salvó Adrián con una gran parada. También probó suerte Raphinha con un disparo desde fuera del área, pero el balón salió lamiendo el palo derecho de la portería verdiblanca.

Los minutos pasaban, el Barcelona rondaba el gol y no lo logró, pese a que en los últimos minutos de partidos acosó la portería que defendía Adrián con uñas y dientes. El empate con el que finalizó el partido, por el momento, no permite al Barça dejar sentenciada LaLiga aunque pasa a tener cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

DANI SENABRE SEÑALA EL GRAN ERROR DE HANSI FLICK

Dani Senabre, a la conclusión del partido, analizó el empate del Barcelona contra el Betis. "Hay dos formas de ver el resultado", empezó diciendo.

EFE Hansi Flick durante el Barcelona - Betis

Y agregó: "Si digo que el Barcelona podía dejar sentenciada la Liga y no lo ha hecho, diré que ha jugado mal. Pero si digo que saca un punto más de ventaja al Real Madrid, pues creo que es algo que todos firmaban antes de empezar la jornada".

Posteriormente, el comentarista señaló el gran error que cometió Hansi Flick en el partido. "Nadie es más 'hansista' que yo y nadie ha aplaudido más el cambio de entrenado que yo. Pero hoy hay dos cosas que no he entendido mucho".

"No entiendo por qué Fermín no ha sido titular, porque cuando ha entrado al campo ha demostrado que podía haber dado más. Y tampoco he entendido que quitara a Balde en la segunda parte para meter a Gerard Martín", añadía Senabre sobre los errores del entrenador alemán.

Y para finalizar, dijo: "No estoy diciendo que el Barcelona haya empatado por eso, pero esas dos cosas no las he entendido".

