El Leganés se reencuentra con la victoria ante un Albacete sin puntería

El Leganés celebra uno de los goles al Albacete

El Leganés se reencontró este domingo con la victoria tras cinco jornadas sin ganar y salió de los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion tras imponerse por 1-3 en el Carlos Belmonte a un Albacete que estrelló cuatro balones en los palos

Albacete y Leganés necesitaban una victoria para empezar el año con optimismo y no pensar en la palabra descenso. Los blancos habían ganado uno de sus cinco últimos partidos y el cuadro madrileño ninguno de ese mismo tramo liguero.

Dos minutos tardó Escriche en poner a prueba al meta Juan Soriano con un latigazo desde la frontal del área que el portero visitante rechazó con dos manos con suficiencia.

Comenzó mucho más entonado el equipo de casa, como se pudo comprobar en un contraataque comandado por Víctor Valverde que el extremo finiquitó con un disparo raso que repelió el palo por la parte de fuera (min.10).

El mismo protagonista apuró hasta la línea de fondo, en el minuto 15, tras un pase a la espalda de la defensa visitante que se tradujo en un centro-chut que se paseó por el área pequeña y que no encontró rematador.

Sí encontró socio en otra jugada por la banda izquierda que acabó con un centro templado que descubrió a Puertas solo, en el segundo palo, quien, de cabeza, batió a Juan Soriano (min.19).

Había gozado de las mejores ocasiones, pero el Leganés acumulaba muchos jugadores en el campo local y en una de esas posesiones largas el balón acabó en una entrada de Franquesa por el costado izquierdo, sirviéndole un balón en boca de gol a Álex Millán para equilibrar el marcador (min.29).

El mejor jugador del partido era Víctor Valverde. En un contragolpe fue capaz de driblar a dos centrales y presentarse, escorado, ante Soriano, quién despejó el peligro con el pie izquierdo, evitando el 2-1 en el minuto 40.

Por ocasiones, mereció mucho más un Albacete que volvió a estrellar un balón en un poste. Fue Puertas, en el minuto 44, tras soltar un zurdazo dentro del área que tocó Soriano y escupió el palo izquierdo.

Lo mismo ocurrió en el 46, en una falta botada por Agus Medina, que tocó Riki, y que lanzó el propio Agus, sorteando la barrera, pero estrellando el lanzamiento en el palo.

En la segunda parte, cuando habían transcurrido segundos, Javi Moreno se equivocó al ceder el balón a su portero y el visitante Álex Millán se plantó ante Mariño, que evitó el 1-2 con su pie izquierdo.

El árbitro anuló un gol a Agus Medina en el minuto 53, por un fuera de juego en la jugada inicial de Escriche, provocando un nuevo disgusto a la grada local, que veía a su equipo estaba cerca de marcar, pero que no terminaba de lograrlo.

Pero el conjunto visitante también disfrutaba de oportunidades. La más clara fue en el minuto 63 con un chut de Juan Cruz que sacó Mariño o una clara de Naim que no entró por poco en el minuto 73.

Pero fue Roberto López, dos minutos más tarde, con un chut a media altura, a una distancia de veinte metros, el que adelantó al Leganés con el golazo de una tarde marcada por la lluvia que no cesó de caer.

El Albacete pudo empatar, pero se topó, por cuarta vez, con la madera en un remate de cabeza de Puertas que repelió el larguero en el minuto setenta y nueve.

No llegó el empate y sí el tercero de la escuadra madrileña en un contragolpe que Melero aprovechó para, de volea, sentenciar el choque en el minuto 92.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Albacete: Mariño, Lorenzo, Vallejo (Jon García, min.61), Javi Gómez, Jogo, Agus Medina, Riki (Ale Meléndez, min.76), Pacheco (Javi Villar, min.66), Valverde (Morci, min.66) Puertas y Escriche (Jefté, min.66).

3 - Leganés: Soriano, Rubén Peña, Miquel, Marvel, Franquesa, Juan Cruz (Juan Cruz, min.82), Cissé (Melero, min.82), Diawará, Óscar Plano (Roberto López ,min.73), Duk (Naim, min.63) y Álex Millán (Diego García, min.73).

Goles: 1-0, m.19: Puertas. 1-1, m.29: Álex Millán. 1-2, m.75: Roberto López. 1-3, m.92: Melero.

Árbitro: Salvador Lax (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla al local Valverde y a los visitantes Diawará y Marvel.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima jornada de liga de Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 8.807 espectadores.