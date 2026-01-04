real madrid
El Real Madrid recupera a Niko Mihic como jefe de los servicios médicos
Según informa Miguel Ángel Díaz, el club ha vuelto a contratar al médico después de los graves problemas con las lesiones esta temporada.
Antonio Pérez del Castillo
Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid durante seis años, vuelve al club blanco. Miguel Ángel Díaz ha informado en Tiempo de Juego que el club blanco ha vuelto a contratar al médico debido a la preocupación que existe por la gran cantidad de lesiones esta temporada.
En lo que llevamos de temporada, la plantilla ha sufrido 23 lesiones, lo que ha llevado al club a tomar esta decisión. Mihic llegó en 2017 para trabajar junto a Carlo Ancelotti y estuvo hasta finales de 2023. Hay que recordar que ya este año está habiendo polémica por la ausencia de Pintus en la recuperación de los jugadores.
