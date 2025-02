La conclusión que saca Pedro Martín tras ver la acción del choque entre Gavi y Conechny: "Me encantaría"

El comienzo del Barcelona-Alavés estuvo marcado por el terrible choque de cabezas entre Gavi y Conechny que terminó con el jugador vitoriano evacuado en camilla y con el collarín, mientras que el internacional español, tras ser convencido por Hansi Flick y por todo el staff técnico, fue también sustituido.

EFE Choque de cabezas entre Gavi y Conechny

Ambos jugadores han chocado cabeza contra cabeza cuando han ido a disputar un balón aéreo en el centro del campo y han quedado tendidos sobre el terreno de juego, donde han sido atendidos por los servicios médicos durante varios minutos.

Conechny ha abandonado el terreno de juego en camilla y con una protección en el cuello, mientras que Gavi ha salido del campo por su propio pie y ha intentado continuar, pero el entrenador Hansi Flick ha optado por sustituirlo por precaución.

Fermín López ha entrado por Gavi en el Barcelona, mientras que Carlos Martín ha reemplazado a Conechny en el Alavés.

EFE Tomás Conechny, evacuado en camilla tras su choque con Gavi

"Cuando debutó con España, me acuerdo que era contra Pogba, se tiraba encima de Pogba, que le pisara y tal. Físicamente le saca tres cabezas. Es un inconsciente. Le he visto tirarse de cabeza a Gavi a robar balones de los rivales", señaló Dani Senabre durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

Por su parte, Paco González narraba así esta acción: "Gavi hace muchos gestos de dolor de mover las piernas, pero el otro no se mueve nada. Tiene las manos en la cara diciendo Dios mío, qué mareo tengo. Gavi ve venir el golpe y el otro no lo ve".

EFE Gavi, atendido tras su choque con Conechny durante el Barcelona-Alavés

"Gavi es duro como una piedra, pero el tema es si hay una normativa que lo impida o no", analizaba Senabre sobre la posible continuidad del jugador del Barça en el encuentro.

"El otro pobre va en camilla, no se ha podido ni levantar, con collarín y sigue con las manos en la cabeza. Debe tener dolor, un coscorrón, alguna fractura, algo chungo", añadió Paco González mientras se retiraba Conechny en camilla con el aplauso de los aficionados culés.

El regreso del central Pau Cubarsí y del centrocampista Marc Casadó al once titular fueron las dos novedades en la alineación del Barcelona para recibir este domingo en LaLiga al Deportivo Alavés, que presentó las novedades del defensa Mouriño y del centrocampista Antonio Blanco.

EFE Lamine Yamal y Manu Sánchez

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha realizado dos cambios respecto al equipo que empató el miércoles contra el Atalanta (2-2) en la Liga de Campeones y ha optado por Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsí, Balde; Marc Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; y Lewandowski.

Al término de la primera parte, y a pregunta de Paco González, Pedro Martín realizaba la siguiente reflexión sobre lo ocurrido entre ambos jugadores: "Munuera Montero, que ha tenido un partido muy accidentado, ha añadido poco, tendría que haber añadido más porque solamente en esa jugada del coscorrón han perdido seis minutos y pico. Y ha habido más cosas, pero bueno. Por cierto, me gusta que la gente entienda que ese tipo de coscorrones son involuntarios y que no tienen que ser sancionados, ni con tarjeta ni con expulsiones, pero me encantaría que esos mismos toques que son involuntarios con la cabeza se entendieran cuando se da con los pies".

"Con los pies se piden muchas tarjetas y muchas rojas cuando son también involuntarios. Tan involuntarios como con la cabeza", lamentó Pedro Martín en su análisis.

