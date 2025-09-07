Vuelta España | 15ª etapa
Mads Pedersen gana su merecida etapa
El danés dio una exhibición controlando todos los ataques y rematando al sprint a sus compañeros de fuga. El pelotón llegó a casi 14 minutos. Vingegaard sigue líder.
El ciclista danés Mads Pedersen, del Lidl-Trek, se ha impuesto este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades gallegas de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros.
El velocista ha logrado por fin su ansiada primera victoria de etapa en la 'grande' española tras ser el más rápido del pequeño grupo que se ha plantado en las calles de Monforte de Lemos y que ha salido de una escapada muy numerosa de más de 40 corredores que se ha formado al inicio de un día tranquilo entre los favoritos.
