COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Vuelta España | 15ª etapa

Mads Pedersen gana su merecida etapa

El danés dio una exhibición controlando todos los ataques y rematando al sprint a sus compañeros de fuga. El pelotón llegó a casi 14 minutos. Vingegaard sigue líder.

El danés Mads Pedersen ganó la 15 etapa de la Vuelta España con un gran sprint en Monforte de Lemos.

EFE

El danés Mads Pedersen ganó la 15 etapa de la Vuelta España con un gran sprint en Monforte de Lemos.

Europa Press

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El ciclista danés Mads Pedersen, del Lidl-Trek, se ha impuesto este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades gallegas de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros.

El velocista ha logrado por fin su ansiada primera victoria de etapa en la 'grande' española tras ser el más rápido del pequeño grupo que se ha plantado en las calles de Monforte de Lemos y que ha salido de una escapada muy numerosa de más de 40 corredores que se ha formado al inicio de un día tranquilo entre los favoritos.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking