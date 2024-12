Cañizares tiene claro qué pasará con el Valencia si acaba bajando a Segunda: "Con este despropósito..."

El Valencia vive uno de los peores momentos de su historia. El equipo es colista en la tabla. Suma solo 11 puntos en las primeras 16 jornadas, va a terminar el 2024 en posiciones de descenso y solo ha ganado dos partidos desde que arrancó la temporada. A ello se une una afición harta del propietario y que ha puesto el punto de mira también en los jugadores y en el entrenador.

La afición de uñas contra el equipo

Una intensa pitada acompañada de una pañolada y de cánticos contra la directiva y Peter Lim, máximo accionista del Valencia, se extendieron por todo Mestalla en los prolegómenos del Valencia-Alavés.

El Valencia, que pasará las Navidades en zona de descenso, ya vio cómo el pasado jueves las protestas de los accionistas minoritarios llevaron al consejo de administración a suspender la junta general ordinaria de la entidad y pasar directamente a las votaciones.

EFE Vista general de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024 del Valencia CF

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, también fue pitado cuando su nombre sonó por megafonía, una situación inédita en los casi dos años que lleva al frente del Valencia, lo mismo que ocurrió cuando sonó el nombre de los jugadores.

'Peter, vete ya', que se escuchó también al inicio del partido de manera recurrente; 'Directiva, dimisión', 'Estamos hasta los huevos' o 'Diles que se vayan de una puta vez' fueron los grandes cánticos de una afición hastiada por el pobre rendimiento del Valencia, que acumula la peor racha liguera de su historia.

Antes del inicio del partido, centenares de aficionados se concentraron a las puertas de Mestalla con una pancarta con el lema 'Odio eterno a Meriton', la empresa a través de la que Lim tiene la mayoría accionarial del club.

El futuro de Rubén Baraja

El principal señalado es el entrenador Rubén Baraja. Leyenda del club su imagen se está viendo muy perjudicada después de conseguir dos permanencias. Fue renovado el pasado verano y habría que pagarle un finiquito de unos 7 millones de euros lo que dejaría muy poco dinero en el fair play financiero para el próximo entrenador, que el club quiere que sea Quique Sánchez Flores. Baraja ha repetido en numerosas ocasiones que es el capitán del barco y no piensa abandonarlo pese a que la afición le ha pedido en varios partidos que se vaya.

Valencia CF Baraja habla con su plantilla tras perder ante el Rayo

El Enfado de Hugo Ballester y santi Cañizares

La dura situación del Valencia ha salido a debate y su posible descenso a Segunda, una categoría en la que Paco González ha recordado que hay históricos como Málaga, Zaragoza y Deportivo esta temporada: “Con esta gestión actual, con este despropósito nosotros no vamos a llegar a Segunda si caemos y vamos a subir, vamos a estar un tiempo porque la gestión es muy importante. Aquí no se puede trabajar. Alguien propuso firmar a Carlos Vicente y el chaval estuvo esperando y al final no se presentaron en Ferrol a comprarlo”, lamentó Cañizares.

LaLiga Carlos Vicente pudo haber jugado en el Valencia, pero acabó en el Alavés.

Hugo Ballester se sumó a sus malos presagios y fue muy contundente: “El Valencia está muerto”. Luego explicó su pensamiento: “Del Valencia queda el escudo, no te puedes identificar con absolutamente nada, pero no de ahora esto es un goteo de hace 10 años y ya no se puede más. No hay nada a lo agarrarse. El club está cerrado por derribo. Es un sinvivir, es insoportable y ahora la gente ve que está con 11 puntos de 66”.

