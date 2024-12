Las razones del 'no' de Quique Sánchez Flores al Valencia pese a ponerle toda su voluntad

Quique Sánchez Flores, esta vez, le ha dicho 'no' a su Valencia querido.

En la capital del Turia era 'vox pópuli' del interés de la directiva del Valencia en Quique Sánchez Flores como sustituto de Rubén Baraja al frente del banquillo del conjunto 'che' con el objetivo de salir de la difícil situación en la que se encuentran.

Quique Sánchez Flores

Hugo Ballester informó en El Partidazo de COPE que el Valencia y el técnico madrileño no llegaron a ningún acuerdo, pese a que Sánchez Flores puso todo de su parte, y más. No hay que olvidar el sentimiento valencianista que tiene Quique Sánchez Flores por un club al que perteneció como jugador y como entrenador.

Él ya sabía que si el Valencia llamaba a su puerta, no podría decirle que no, pero en esta ocasión, el ofrecimiento no fue el esperable.

El Valencia le hizo una oferta económica irrisoria, que rebajaría bastante el caché del técnico, y además el club no fue capaz de ofrecerle un proyecto esperanzador, tampoco posibles refuerzos en el mercado invernal, y tampoco pudieron garantizarle que no se fuera alguno de los futbolistas de la actual primera plantilla.

Por lo tanto, y con toda la educación del mundo, Quique Sánchez le dijo 'no' al club valencianista.

RUBÉN BARAJA SE AGARRA COMO 'CAPITÁN DEL BARCO'

El actual técnico, Rubén Baraja, preguntado en la previa del Espanyol-Valencia, tiró de galones para hacer ver que la responsabilidad de la marcha del equipo es suya.

Baraja, ante los medios en Paterna

"¿Los resultados no se están dando? Los asumo y es mi parte, pero voy en el barco y soy el capitán del barco. Y si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar antes. He sido transparente", asumió.

"Después de 25 años en Valencia, quien me conoce sabe que estoy aquí por convicción y responsabilidad, y en este momento no me voy a ir del Valencia. Me iría motu proprio si fuera octavo o consiguiera la UEFA, pero por responsabilidad voy a tratar de darle la vuelta", comentó, en una clara intención de agarrarse al cargo, a sabiendas de que al equipo le espera, al más corto y medio plazo, un calendario tremendamente difícil para un equipo sumido en los puestos de descenso en Primera División.