El aviso de Paco González a Luis de la Fuente por sacar pecho tras ganar a Holanda: "Se está creciendo un poco"

La victoria de España ante Países Bajos en los cuartos de final de la Liga de Naciones dejó muchas reflexiones entre los comentaristas, pero una de las más comentadas fue la que lanzó Paco González en El Tertulión de Tiempo de Juego, tras escuchar las palabras del seleccionador español, Luis de la Fuente. El técnico español se mostró muy satisfecho con la victoria y la clasificación a la Final Four del torneo, pero en sus declaraciones no dudó en lanzar un dardo hacia aquellos que han minimizado la importancia de esta competición.

El crecimiento de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, en rueda de prensa, se refirió al sufrimiento que conlleva ganar en partidos como el que se vivió en el Estadio de Mestalla, donde España ganó en una tensa tanda de penaltis. “No entiendo el deporte sin sufrimiento ni casi la vida. Es inherente al deporte”, aseguró el seleccionador, destacando que la victoria tiene un valor añadido cuando se logra en condiciones difíciles. En ese mismo tono, recordó a quienes consideraron la Nations League como un torneo menor: “Hace dos años alguien dijo que esto era una competición menor, menudo ojo”.

Algún iluminado dijo hace 2 años que esta competición era una competición menor, que ojo tenía..." Luis de la Fuente En rueda de prensa

Estas palabras de Luis de la Fuente provocaron una inmediata reacción en Paco González, quien en Tiempo de Juego no dudó en señalar que el seleccionador español “se está creciendo un poco”. El comentario de Paco González fue directo y crítico, sugiriendo que quizás las palabras de De la Fuente estaban siendo un tanto excesivas, dada la naturaleza del triunfo, especialmente al ser un partido tan resuelto en los penaltis, donde la suerte y el azar juegan un papel clave.

¿De la Fuente está “sacando pecho”?

Lo que comenzó como una apreciación técnica sobre el partido y el torneo fue rápidamente analizado desde un punto de vista más personal y competitivo. Mónica Marchante, que también participó en el análisis de los comentarios de Luis de la Fuente, matizó que el seleccionador estaba “sacando pecho” por la victoria, algo que, a su juicio, no era el mejor momento para hacerlo. “Si tú… recuerdas que hace dos años alguien dijo que esto era una competición menor, igual no es el mejor día para presumir”, comentó Marchante, añadiendo que no hay que olvidar que España pasó a la siguiente fase en una tanda de penaltis que fácilmente podría haber caído del lado contrario.

Para Marchante, no se trataba de desmerecer la victoria, sino de poner en perspectiva el contexto. “No es lo mismo ganar la Eurocopa o el Mundial que un torneo de esta índole. Es un torneo menor, no por eso hay que despreciarlo, pero tampoco exagerar la importancia”, concluyó.

EFE El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones que las selecciones de España y Países Bajos disputan este domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia

Las palabras de De la Fuente, lejos de ser un simple comentario sobre la victoria, tocaban un tema delicado: la percepción pública de la Nations League como un torneo menor. Sin embargo, el seleccionador español defendió la calidad y el esfuerzo de su equipo, destacando la juventud y el hambre de sus jugadores, que se han mostrado “insaciables” en cada encuentro, y los invitó a seguir creciendo como equipo.

Es importante recordar que España se encuentra en una fase de renovación, con jóvenes talentos como Lamine Yamal y Pedri brillando en la cancha. De la Fuente no dejó de reconocer la importancia de estos jugadores, mencionando que la selección “no para de crecer” y que la incorporación de nuevos talentos, como el debutante Huijsen, es otra gran noticia para el futuro de la Selección Española.

Mientras el seleccionador español celebra la clasificación a la Final Four de la Nations League, los análisis sobre su actitud, y las críticas a sus comentarios, demuestran que la victoria, aunque celebrada, ha generado controversia. Las palabras de Paco González resuenan: “Luis se está creciendo un poco”. Un recordatorio de que, en el deporte, el exceso de confianza puede ser tan peligroso como la falta de ella.