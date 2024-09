El alegato de Paco González tras las ruedas de prensa de Ancelotti y Simeone: "El periodismo no debe de cansarse de hacer preguntas incómodas"

Este domingo, a las 21:00h, en el Cívitas Metropolitano, se disputará el partidazo de la 8ª jornada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Partido que se podrá seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española.

El equipo blanco solo perdió la temporada pasada ante el conjunto rojiblanco, asique habrá sentimiento de revancha para los de Carlo Ancelotti.

récord madridista

El Real Madrid de Carlo Ancelotti ya ha sumado más de 38 partidos sin perder. Con el encuentro del pasado martes ante el Alavés (3-2), Ancelotti ya es el entrenador que ha enlazado más partidos sin perder (39) en la historia de Primera (uno más de Ormaechea) y además ganó su partido 300 como entrenador del Madrid, como recoge nuestro compañero Pedro Martín en sus datos.

diferencia de descanso

La previa del encuentro ha estado marcada por las quejas del conjunto rojiblanco por las diferencias de descanso de cara a este derbi.

El Real Madrid disputó el martes su partido de la 7ª jornada, mientras que el Atlético de Madrid jugó 48 horas después, es decir, el jueves, su compromiso en Vigo ante el Celta (0-1).

En la rueda de prensa previa al partido, Carlo Ancelotti confesó que entiende las quejas del Atlético de Madrid por la diferencia en el tiempo de descanso: "Sí, entiendo la queja porque nos ha pasado a nosotros también muchísimas veces, la mayoría contra el propio Atlético. Así que lo entiendo".

realmadrid.com Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

Por su parte, el técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, se mostró resignado ante esta situación: "No miro absolutamente el tiempo, aceptamos lo que hay. Ya lo decíamos hace un montón, cuando nos mandaron a jugar con el Athletic en la semifinal, que a nadie le importaba. A nosotros sí nos importaba, y jugamos, ellos con cinco días de descanso y nosotros con dos días. Y no le importa a nadie lo que pasó en el primer partido. A partir de ahí, no me preocupa absolutamente si nos mandan jugar cada dos días, tres días, un día, cinco días. Hay gente que trabaja muy bien, hay que respetar su trabajo".

X - ATLETI Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa

Un derbi, que cabe recordar que llega con el Real Madrid segundo en la tabla, a cuatro del líder Barcelona, mientras que los colchoneros son terceros, a seis del Barça, y dos por debajo de sus vecinos, y gracias al gol sobre la bocina de Julián Álvarez en Vigo.

mbappé y vinicius

Dos nombres propios han marcado también estos días previos al derbi de este domingo. Por una parte el del francés Kylian Mbappé que estará de baja unas tres semanas por una lesión en el bíceps femoral que se produjo durante el partido ante el Alavés.

EFE Kylian Mbappé se pierde el derbi madrileño por una lesión en el bíceps femoral.

Y por otro lado, está la figura de Vinicius. El brasileño no suele ser bien recibido en el Metropolitano y esta semana se ha conocido una iniciativa de los seguidores más radicales del Atlético de llevar mascarillas al partido para poder insultar al jugador del Real Madrid y que nadie sea identificado. En los últimos días, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha impuesto una pena de un año de prisión y tres años de prohibición de acceso a los estadios al autor de los episodios racistas en Son Moix contra Vinicius Junior y Samu Chukwueze.

Cordon Press Vinicius, en el estadio de Son Moix en el partido de esta temporada.

En el comienzo del programa de este sábado de Tiempo de Juego, Paco González repasó las ruedas de prensa de Simeone y de Ancelotti previas al derbi y echó en falta que se le hubiera preguntado a a los técnicos sobre estos asuntos: "El periodismo no debe de cansarse de hacer preguntas incómodas".

Ancelotti no fue preguntado por si se arrepiente en la decisión de no cambiar antes a Mbappé ante el Mbappé y Simeone no fue cuestionado por el asunto de las mascarillas: "Ya sé que cuando vas a hacer la pregunta, sabes que te va a torear. Hay que tocar las narices en las ruedas de prensa", señaló Paco González.

