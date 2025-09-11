LaLiga anuncia los horarios de los partidos de la jornada 9 en Primera División

Horarios de la jornada 9 en Primera División publicados por LaLiga

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 9 en Primera División, que transcurre entre el viernes 17 de octubre y el lunes 20.

La jornada comienza el viernes con la celebración del Real Oviedo-Espanyol, a las 21 horas.

El sábado, cuatro partidos: El Sevilla-Mallorca a las 14 horas, el derbi catalán entre el Barcelona y el Girona a las 16.15 horas, el Villarreal-Betis a las 18.30 horas y el Atlético de Madrid-Osasuna, a las 21 horas.

El domingo, otros cuatro partidos: Elche-Athletic a las 14 horas, Celta-Real Sociedad a las 16.15 horas, Levante-Rayo Vallecano a las 18.30 horas y Getafe-Real Madrid a las 21 horas.

El lunes se echa el telón con el Deportivo Alavés-Valencia a las 21 horas.