Primera división
LaLiga anuncia los horarios de los partidos de la jornada 9 en Primera División
La jornada comienza el viernes 17 de octubre con el Real Oviedo-Espanyol y concluye con el Alavés-Valencia el lunes 20
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura
LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 9 en Primera División, que transcurre entre el viernes 17 de octubre y el lunes 20.
La jornada comienza el viernes con la celebración del Real Oviedo-Espanyol, a las 21 horas.
El sábado, cuatro partidos: El Sevilla-Mallorca a las 14 horas, el derbi catalán entre el Barcelona y el Girona a las 16.15 horas, el Villarreal-Betis a las 18.30 horas y el Atlético de Madrid-Osasuna, a las 21 horas.
El domingo, otros cuatro partidos: Elche-Athletic a las 14 horas, Celta-Real Sociedad a las 16.15 horas, Levante-Rayo Vallecano a las 18.30 horas y Getafe-Real Madrid a las 21 horas.
El lunes se echa el telón con el Deportivo Alavés-Valencia a las 21 horas.
