LOS SECRETOS: Pero a tu lado

22 años sin Enrique Urquijo:

Enrique Urquijo muere un 17 de noviembre como hoy, era miércoles, como hoy, pero en 1999 y en esa noche, aparecía muerto por sobredosis junto a un portal de Malasaña, un barrio madrileño. Han pasado 22 años.

A lo largo de sus 39 años, formó parte de 3 grupos musicales, Tos, Los Secretos y Los Problemas y dejó un legado de grandes canciones, muchas de ellas, representativas de la llamada "movida madrileña".

"Pero a tu lado" abre el álbum "Dos Caras Distintas" publicado en 1995. Enrique Urquijo la escribió para su hija María, que acababa de nacer. Por cierto, su hija María con 26 años, es hoy una diseñadora de éxito y ha vestido a Rosalía, Aitana, Bad Gyal o Lola Índigo.

"Pero a tu lado" es uno de los temas imprescindibles en el repertorio musical de Los Secretos y con la que aprovechamos para recordar a Enrique Urquijo en el aniversario de su muerte, repasando sus Versiones Encontradas.





Nuevo disco:

Los Secretos despide este 2021 con un nuevo disco en directo, "Desde que no nos Vemos", que recoge un concierto grabado en 2019 en el Wizink Center de Madrid. Un disco plagado de emociones junto a los mejores artistas del panorama actual, que se sumaron a la banda en este tributo a Enrique Urquijo.

Esta edición estaba prevista para 2020 pero tuvo que ser postpuesta por la pandemia y por fin verá la luz este mes de noviembre junto a su estreno en cine, en el céntrico Palacio de la Prensa de Madrid con tan solo dos pases muy especiales, los días 17 y 18 de noviembre a partir de las 20.00horas. Este estreno será previo al lanzamiento del CD y DVD el 19 de noviembrey el formato vinilo el próximo 3 de diciembre.

Además, junto a este estreno saldrá a la venta el libro autobiográfico escrito por Álvaro Urquijo, "Siempre hay Un Precio" que promete ser uno de los eventos editoriales de estas navidades.

Gira 2022:

El tour se iniciará en Bilbao el 6 de enero y seguirá por Pamplona (7 de enero), San Sebastián (8 de enero), Valencia (14 de Enero), Santander (4 de Febrero), Barcelona (11 de febrero), Zaragoza (12 de febrero), Santiago de Compostela (19 de febrero) y Gijón (26 de marzo) entre otras.

Pero a tu lado

He muerto y he resucitado

Con mis cenizas un árbol he plantado

Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado

He roto todos mis poemas

Los de tristezas y de penas

y lo he pensado y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado

Ayúdame y te habré ayudado

Que hoy he soñado en otra vida

En otro mundo, pero a tu lado





Ya no persigo sueños rotos

Los he cosido con el hilo de tus ojos

Y te he cantado al son de acordes aún no inventados

Ayúdame y te habré ayudado

Que hoy he soñado en otra vida

En otro mundo, pero a tu lado

Ayúdame y te habré ayudado

Que hoy he soñado en otra vida

En otro mundo, pero a tu lado

Pero a tu lado