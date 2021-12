DUNCAN DHU/LYNN ANDERSON: Rose Garden/Jardín de Rosas

A mediados de los 80, tres chavales ensayan en un piso de san Sebastián, en casa del padre de uno de ellos. Mientras el trío practica, el padre acostumbra a escuchar frecuentemente un disco deLynn Anderson, de manera constante. Tanto es así, que los jóvenes músicos se rinden a una de las canciones que escuchaban en aquella casa. Se trata de Rose Garden, compuesta por Joe South. Se ponen manos a la obra y finalmente llegan a la canción llamada "Jardín de Rosas", que lleva la misma melodía, aunque la letra es completamente distinta. Ese tema se incluye en un álbum llamado "Canciones", publicado en 1986 que se convierte en uno de los pilares del éxito del grupo. Esos tres jóvenes son, Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juanra Viles, DUNCAN DHU.





Pero esta canción, además de la versión de los donostiarras en 1986 y la de Lynn Anderson en 1970, que es la más popular a nivel internacional, ha tenido muchas más versiones, incluso anteriores.

Unos pocos meses antes de la publicación de Lynn Anderson, el grupo vocal femenino de Philadelphia, The Three Degrees había lanzado su versión. Un año antes, lo hizo la banda de rock The Brotherhood. Antes aún lo hizo el baladista y cantante de soul, Dobie Gray. Esta fue la única versión anterior a la de Lynn Anderson que destacó minimamente. De todos modos, tampoco fue la primera versión, porque un año antes que él, la grabó el propio compositor de la canción, Joe South. Pero si seguimos buscando, aún encontraremos un versión anterior. La que grabó en 1967 el cantante de pop y country, Billy Joe Royal.





De todo esto y más, te hablamos en el programa de hoy. Una hermosa canción con un interesantísimo trayecto en el repaso a sus versiones encontradas.