CORONA: Rythm Of The Night

Olga de Souza, conocida artísticamente como Corona, nació en Río de Janeiro en una familia de músicos, la música ha sido su pasión desde que era joven.

Olga trabajó en un banco (Caixa Económica Federal) durante un par de años antes de decidirse a viajar por el mundo, desde Estados Unidos a toda Europa, llegando finalmente a Italia, donde fue descubierta.

El año 1994 debutó con "The Rhythm of the night", que alcanzó el número uno en las listas italianas durante 13 semanas consecutivas y fue distribuido al mercado europeo por Warner Music y producido por DWA.

En Inglaterra, en pocas semanas, "The Rhythm of the Night" encabezó las listas de éxitos y fue el álbum más vendido, con más de 1.000.000 de copias vendidas. La canción se convirtió en el eslogan de ese verano y Corona el artista más buscado. Logró 15 discos de oro y platino.

Comenzó la primera gran gira mundial y 'Rythm of The night' se estrenó en Estados Unidos. De inmediato, se convirtió en un éxito dance a nivel mundial.

En 1996 Corona debuta por primera vez como presentadora y cantante en un programa de televisión (festival Bar) en Italia. Un año después se traslada a Francia para presentar el programa de televisión 'Dance Machine'.

En 1998 se lanzó el álbum "Walking on music".

Con una gran pasión por la música y la búsqueda continua de nuevos sonidos, ritmos, estilos y nuevos géneros, el álbum AND ME U fue lanzado en el 2000.

En 2004, en homenaje a su Brasil natal, Corona cantó "A cor dos teus olhos" (El color de tus ojos). Corona define la canción como una huella de su recuerdo de infancia. La canción se convirtió en un éxito inmediato. El mismo año 'Garota Brasileira', una canción con sonidos picantes de samba se convirtió en un éxito entre el público japonés.

En 2005 colaboró ​​con Shake Record con la realización de otros tres temas, "Break in time", "I'll beyour lady" y "La playa del sol".

En 2006 participó como estrella invitada en un proyecto llamado 'Angel live concert' dedicado a Karol Wojtyla.

En 2007 regresa a Estados Unidos, donde cantó "Baby i don’t care" y continuó su gira.

En 2010/2011, un sello independiente 1 ° POP lanzó un álbum dedicado a la nueva generación llamado "Y" Generation, 10 canciones nuevas que van desde Rock, Pop hasta Dance. ‘Welcome’ , ‘Angel’, ‘I cant’t wait’, ‘Gimme love’,’Fly away’,’My song’,’Black cinderela’,’Saturday’,’Beat and shake’,’Beating’.