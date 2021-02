COQUE MALLA / Los Ronaldos: No Puedo Vivir sin ti. Versiones para San Valentín

Coque Malla se encuentra preparando su gira "Crac Tour", que arrancará en abril en Madrid. El vocalista de Los Ronaldos presentará en directo los temas de su último álbum "¿Revolución?" y seguro, sus temas más conocidos hasta ahora como "No Puedo Vivir Sin Ti".

Primeras fechas confirmada de "CRAC TOUR" en 2021:

23 de abril - Teatro Rialto - Madrid.

24 de abril - Teatro Rialto - Madrid.

5 de mayo - Gran Teatre del Liceu. Barcelona.

Coque Malla lleva 34 años sobre los escenarios desde que empezó con su banda en los 80. En 2017 se celebró el 30 aniversario del grupoLos Ronaldos que, por cierto, barajaron llamarse Aldabillo Cultura. Coque Malla era el más joven del grupo, siete años más joven que los demás. De hecho, el contrato del primer álbum lo firmó su padre, porque él tenía 16 años.

Sumaron 11 años de carrera conjunta y publicaron 6 discos hasta 1998. En 2007 se juntaron para publicar un EP llamado "4 Canciones" donde se incluía "No puedo vivir sin ti" e hicieron gira. Con esos conciertos, se aprovechó para grabar el último trabajo publicado por la banda. El álbum en directo llamado "La Bola Extra". Y ya en 2008 se disolvieron hasta nuevo aviso.

En solitario, Coque Malla rescató "No Puedo Vivir Sin Ti" en una versión más íntima. Una revisión que se convirtió en banda sonora de una importante campaña publicitaria. Gracias a ello, la canción despegó en popularidad. A partir de ahí el propio autor de la canción, ha hecho otras versiones, como la que llevó a cabo junto a Anni B Sweet, con un ambiente aún más íntimo y con melodías folk e indie, muy en el estilo de la cantante.

NO PUEDO VIVIR SIN TI:

Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo

En mi cabeza

Y no puedo más

No puedo más

Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo

De tus rarezas

Pero quiero más

Yo quiero más

No puedo vivir sin ti

No hay manera

No puedo estar sin ti

No hay manera

Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa

Toda la vida

Sé que no te irás

Tú no te irás

Has colgado tu bandera, traspasado la frontera

Eres la reina

Siempre reinarás

Siempre reinarás

No puedo vivir sin ti

No hay manera

No puedo estar sin ti

No hay manera

Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme

Tú no te muevas

No me encontrarán

No me encontrarán

Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera

Ya no hay fronteras

Me dejaré llevar

A ningún lugar

No puedo vivir sin ti

No hay manera

No puedo estar sin ti

No hay manera

No puedo vivir sin ti

No hay manera

No puedo estar sin ti

No hay manera