5.3 ABBA: The Winner Takes It All

"Super Trouper", que escondía esta joya convertida en clásico. La historia del final de una relación amorosa, en la que solo queda un ganador. Fue escrita por Björn, pero la interpretó su exmujer Agnetha. Se rumoreó que estaba inspirada en el divorcio de Agnetha y Björn el año anterior, pero el propio autor lo desmintió. En 1980, ABBA publicaba su séptimo álbum, que escondía esta joya convertida en clásico. La historia del final de una relación amorosa, en la que solo queda un ganador. Fue escrita por Björn, pero la interpretó su exmujer Agnetha.

ABBA, ha vuelto a grabar, 40 años después, un álbum llamado "Voyage", publicado en 2021. El grupo sueco sigue siendo actualidad además por el lanzamiento de un videojuego con sus canciones, los musicales que rinden tributo a la banda, incluso películas, y su espectáculo en vivo llamado VOYAGE , conciertos en los que, los componentes de ABBA actúan convertidos en avatares.







The Winner Takes It All, ha tenido infinidad de interpretaciones en voces como las de Il Divo, Carla Bruni, Maryl Streep, Cher, Vicentico, o Susan Boyle. En Versiones Encontradas, repasaremos algunos de los covers de esas voces más conocidas, pero también nos adentramos en otras propuestas, que aportan otros sonidos a esta extraordinaria canción. Escucharemos así por ejemplo a November Ultra, con una delicadísima versión, que se hizo viral en Tiktok.



O la rockera interpretación de McFly, una banda muy popular en Gran Bretaña. Otra de las propuestas que te presentamos es la de Jamie Hannah, cantautor británico de 25 años, con una bonita voz que luce brillantemente, en su propuesta para esta balada. También contamos con Berk & The Virtual Band, con su estilo Jazz Chill o la versión orquestal de Joey Niceforo, que con 80 músicos interpreta THe Winner Takes It All en una versión realmente bonita.





Te invitamos a que lo descubras, escuchando "Versiones Encontradas". Te prometemos pasar un rato entretenido.