TM74 Monstruopicales, Ecoband, Low Festival y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con el Low Festival de Benidorm con los horarios de los 4 escenarios que vamos a poder disfrutar del 26 al 28 de julio en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm. El 25 aniversario del FIB nos va a dejar grandes dosis de música protagonizadas por Lana del Rey, Monterrosa, Wisemen Project, Fatboy Slim, Kings Of Leon, Jess Glynne, Alien Tango, Cupido, Cariño, Carolina Durante, Franz Ferdinand. Del 18 al 21 de julio. El Planeta Sound es el primer festival que acoge el Bierzo y lo hace por todo lo alto. El Estadio Colomán Trabajo de Ponferrada, León, acogerá la primera edición del Planeta Sound los días 19 y 20 de julio. De una primera edición nos vamos a por la segunda del festival Jardín de las Delicias que llega con nuevas confirmaciones: Rulo y la Contrabanda, Juan Magán, Nolasco, Luke García, Taburete y 84.

Hacemos un alto en el camino festivalero para hablar de dos grupos que están de estreno. “Indignada” es el nuevo single que nos presentan los valencianos Ecoband. Una canción que llega producida por David Kano y en la que se aprecia un sonido más guitarrero, alejándose de esa electrónica que pudimos apreciar en su anterior single “Yo sigo aquí”. Monstruopicales es la banda madrileña que vio la luz allá por el año 2017. “Animal” es su nuevo single y llega con mucha fuerza. Han pasado de querer ser los Carolina Durante a Daddy Yankee, pero como lo que saben hacer es buen rock, pues están entre dos aguas

Retomamos los festivales y nos vamos directamente a Madrid con el Festival DCODE: Carolina Durante, Gabriela Richardson o Miqui Brightside son los nuevos confirmados. Además, también se ha anunciado el “Dcode Kids by Minimusica”. Todo esto y mucho más por anunciar lo viviremos el próximo 7 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid. De la universidad de Madrid nos vamos hasta la de Málaga, que acogerá el Festival We Are UMA, 18 de octubre. Vamos terminando el repaso festivalero en Soria con el Razon Valley que celebrará su segunda edición los próximos 19 y 20 de julio. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por ZOO que han colgado el cartel de “no hay entradas” para el concierto de despedida en el San Jordi Club de Barcelona. Despida temporal hasta el 2021.