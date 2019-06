TM69 Villanueva, Valira, Smile y más novedades musicales

Tiempo de lectura: 2



Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con las nuevas y últimas confirmaciones del Sonorama Ribera: Nacho Vegas, Mastodonte, Full, El Verdo Odiado, Kuve, Despistaos, Nixon o The Vaccines, entre muchos otros. El Sonorama Ribera tendrá lugar del 7 al 11 de agosto en Aranda de Duero, Burgos. El Silfest de Valdeorras celebrará su cuarta edición en la Playa Fluvial de O Malecón los días 4, 5 y 6 de julio con la musica que llegará de la mano de grandes grupos como Second, Smile, Shinova o Amatria, que precisamente está de estreno esta semana con un EP de remixes increíble y que podremos disfrutar también en el Silfest y en otro de los festivales más importantes de nuestro país, el Granada Sound. Wisemen Project son los artífices del enorme remix de Amatria que esta semana se publicaba en un EP más que esperado. Y es que Amatria es uno de los artistas recién confirmados para el Granada Sound junto a otros grandes como León Benavente, Mucho, Elyella y Rusos Blancos y que se suman de esta manera a Vetusta Morla, La MODA, Second, Zahara, Alice Wonder o Carmen Boza.

Y de Granada nos vamos a ir a Madrid para disfrutar del Coolmenarejo Fest el próximo sábado 20 de julio con Amatria, Joanna Serrat, Invisibles, Cycle y los catalanes Sidonie en uno de los pocos conciertos que ofrecerán en festivales durante este 2019. El Festival de los Sentidos es uno de los eventos más esperados del mes de junio, se celebra del 14 al 16 de junio en La Roda de Albacete y actuarán artistas como Miss Caffeina, Rayden, Second, Angel Stanich, Dorian, La Sonrisa de Julia, Veintiuno, Floridablanca o los catalanes La Casa Azul. Y terminamos el repaso de los festivales con el Lemonpop de Murcia que va a celerar su 24 aniversario con artistas como Soledad Vélez, Airbag o Elyella entre otros.

Dejamos los festivales para repasar novedades musicales que nos llegan, desde Valira y su gira de concierto. Villanueva con su “Estamos Vivos”, segundo single. Y terminamos con el videoclip de “PUM PUM PUM” de Smile con Depedro y el festival “Super bock super rock” con los franceses Phoenix.