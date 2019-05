TM64 Los Punsetes, Moito!, Mad Cool Talent y más novedades musicales

Tiempo de lectura: 2



Tiempos Modernos de esta semana comienzan con el nuevo single de Los Punsetes. “Una persona sospechosa” es el primer adelanto de lo que será su próximo disco y que verá la luz en las próximas semanas. Otros que también están de estreno, pero del disco completo, son los neoyorkinos, Vampire Weekend, con “Father of the Bride”. Se trata del cuarto trabajo de la banda y tiene un total de 18 canciones. El próximo 11 de julio los disfrutaremos en uno de los mejores festivales del país, el Mad Cool Festival, de Madrid.

A otros a los que tenemos muchas ganas de disfrutar es a Moito! Que también están de estreno con su “Ingeniería Inversa” del que se desprende el primer single, “Adoración”. En este nuevo álbum, grabado en los estudios del Puerto de Santa María, junto a Paco Loco nos encontramos dos EP's que verán la luz en mayo y octubre de este mismo año.

Dejamos los estrenos para dar paso a las novedades festivaleras. La primera llega desde el Mad Cool Festival con el Mad Cool Talent. Un concurso en el que las bandas emergentes podrán darlo todo para poder formar parte del cartel de uno de los mejores festivales de nuestro país. También hay novedades, en el Festival Internacional de Benicassim. Del 18 al 21 de julio se celebrará el 25 aniversario del Festival Internacional de Benicassim que esta semana ha sumado 18 nuevos nombres entre los que destacan Black Lips, KREPT, The Hunna o Monterrosa con su prime trabajo, Latencia.

También hay nuevos confirmados en el Silfest de Valdeorras, los murcianos Second se suman a confirmados como Shinova, Smile, Chelsea Boots, Amatria los días 4, 5 y 6 de julio. Y ya tenemos el primer confirmado para la próxima edición del San San Festival, nada más y nada menos que Leiva.

El próximo fin de semana es el turno del Mallorca Live Fest. Dos días en los que la música llenará el recinto y en los que participarán grandes nombres como Jamiroquai, Two Door Cinema Club, Viva Suecia, Vetusta Morla, La Pegatina, o los mallorquines Ombra, que harán las delicias de los presentes y de sus paisanos. Y de nuevo en la península, hablamos de otros de los eventos del año, del Festival Dcode que este año contará con nombres como Two Door Cinema Club, The Cardigans, Eels, Kaiser Chiefs, Viva Suecia, Miss Caffeina o Amaral que presentarán su nuevo disco y cuya actuación en el Dcode será la única en festivales. Pero, además de la buena música, hay tiempo para el DCODE LAB, “Encuentro de industria musical, comunicación y universidad”, con 3 sesiones diferentes que se desarrollarán durante la jornada del 8 de mayo y para las cuales ya se encuentra abierto el plazo de inscripción.

Y el broche final de los Tiempos Modernos viene protagonizado por Viva Suecia y el próximo disco que podremos disfrutar en el mes de octubre.