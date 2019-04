TM62 Marsella, Sidonie, Octubre Polar y más novedades musicales

WARM UP, Mar de Músicas, Spring Festival, Rio Babel, Madrid Salvaje, Marsella, Octubre Polar, Nunatak, Jess Fabric de Viva Suecia y el Dcode con Sidonie

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con el repaso de los mejores festivales nacionales, el primero, el Warm Up de Murcia que se celebra el primer fin de semana de mayo en el recinto ferial e la Fica. Two Door Cinema Club, Noel Gallagher, Vetusta Morla, Second, La Casa Azul, un nuevo escenario de música electrónica. Todo el 3 y 4 de mayo. Otro gran festival que acontecerá en Murcia será la Mar de Músicas que además ya ha publicado ya su cartel al completo. Cartel con el que celebran los 25 años y que encabeza nombres como Olarfur Arnalds, Toquinho junto a Silvia Pérez Cruz, Amaia y los Hermanos Morente, o Eduardo Cabra junto a Vicente García que son los que se esconden detrás de los Trending Tropics, todos ellos grandes artistas que llenarán las noches cartageneras de buenas música del 19 al 27 de julio.

Un mes antes de la Mar de Músicas, se celebrará otro gran evento, el Spring Festival de Alicante los días 24 y 25 de mayo en la Institución Ferial Alicantina con nombres como Miss Caffeina, Las Chillers, Carolina Durante, Viva Suecia, Fangoria, Carlos Sadness o los catalanes, Love of Lesbian, entre otros. Que también estarán actuando en el Festival Rio Babel. La tercera edición del festival madrileño, Rio Babel, llegará, de nuevo, al recinto de IFEMA, los próximos 5 y 6 de julio. Bad Bunny, Love of Lesbian, Muerdo, Jorge Drexler, La Pegatina, la irreverencia de Fat boy Slim, los sonidos eclécticos de Bomba Stereo o los catalanes Dorian, que siguen de gira de presentación de su último disco, Justicia Universal. Y es que Madrid acoge varios de los eventos más esperados este año entre los que se incluyen también los estrenos, como ocurre con el Madrid Salvaje los días 4 y 5 de octubre. Los nuevos confirmados entre los que destacan la madrileñas Tremenda Jauría, que siguen imparables llevando sus letras feministas por todos los rincones posibles, se suman a los ya confirmados Natos y Waor, C. Tangana, Beret, Don Patricio, o los valencianos Mafalda que además están de celebración con sus 10 años de formación.

Dejamos los festivales para repasar algunos de los estrenos musicales que se han dado a conocer. Empezamos con Marsella, el dúo formado por German Dobarco y Nacho Martinez, que presentan el single “5 11 16”, canción producida por Carlos Hernandez, habitual en grupos como Viva Suecia y los Planetas. De un nuevo single pasamos a dos nuevos discos, el primero, el de Octubre Polar, “La Tormenta Perfecta” y el segundo, las “Sesiones Valientes” de los murcianos Nunatak.

¡ESTO ERA, JODER! De la comunión entre @Subterfugerec y @bandaaparteedit nace “Todo un año para cambiar de vida”, su primera referencia y ¡MI PRIMER LIBRO! En librerías a partir del lunes 13 de Mayo y disponible desde YA en preventa + regalo sorpresa: https://t.co/0JQHOr0anH pic.twitter.com/kWDMabViiH — Jess Fabric (@JessFabric) 16 de abril de 2019

“Todo un año para cambiar de vida” es el primer libro que nos presenta nuestro querido Jesús Aguayo, más conocido tanto en el grupo, como en redes, incluso también por sus padres como, Jess Fabrik, bajista de Viva Suecia. En este ejemplar vamos a poder encontrar las historias que Jess nos transmite muchas veces a través de las redes sociales, música, amistad, amor, drogas… Un buen compendio de temas que harán las delicias de los amantes de la música y la literatura.

Y el broche final de los Tiempos Modernos viene protagonizado por el festival Dcode las noticias que estamos deseando conocer después de la Semana Santa.