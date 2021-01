TM152 Los Invaders, K!ngdom, Jack Bisonte y más novedades musicales

Bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. Estamos aún asimilando la llegada de este nuevo año que con que sea un poco mejor que el anterior, ya nos daríamos con un canto en los dientes. El 2021 nos va a traer mucha y muy buena música, seguro, pero antes de dar carpetazo al 2020 queda por hacer un último y tercer repaso de lo más destacado a nivel musical. Esta vez, cantado en otros idiomas que no sean los propios de nuestro país, como es el caso de los valencianos LOS INVADERS que nos presentaron hace unas semanas su primer larga duración que además lleva por título toda una declaración de intenciones. Nos es una revolución si no puedes bailar. Y es que podamos salir o no, no podemos dejar de bailar nunca y mucho menos, de escuchar música. Porque sin música no podríamos vivir. Eso es así.

Bailamos también al ritmo de K!NGDOM con este "LEAVE IT ALL"

Bajamos el ritmo para deleitarnos con el dúo JACK BISONTE y este FRANCE GALL incluído en su nuevo trabajo HOUNDS OF GLORY

Nos vamos ahora hastas Francia para escuchar a VIDEOCLUB con su ENFANCE 80

Seguimos en Francia para escuchar a RAVAGES, grupo formado por los antiguos miembros de EXONVALDÉS

Dejamos el francés para escuchar ahora de nuevo cantar en inglés y también el islandés con JÒNSI y ROBYN en este SALT LICORICE

Cruzamos el charco para disfrutar de las grandes HAIM

Si hay un disco que fue redondo en 2020 fue sin duda THE NEW ABNORMAL de THE STROKES

También nos encantó en nuevo trabajo de FUTURE ISLANDS

Y sin duda hemos disfrutado como nunca con THE KILLERS y su IMPLODING THE MIRAGE