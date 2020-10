TM141 Veintiuno, Amatria, La Habitación Roja y más novedades musicales

Bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. Vamos ya comiéndonos el mes de octubre para dar paso al penúltimo mes del año. Un año que vamos a dejar atrás y que seguramente no queramos recordar por muchas cosas. Eso sí, no hay que olvidar que aunque no haya sido bueno, sí que nos ha dado grandes momentos musicales, sobre todo en forma de estrenos. Como es el caso de “Caramelo”, el nuevo temazo de Veintiuno. De un single vamos con el estreno de un gran disco, el de Amatria con su tan esperado “Un Album”.

De un gran estreno vamos con una unión que nos ha encantado descubrir, Natalia Lacunza y Videoclub.

Otro que también nos ha sorprendido con un gran estreno ha sido Roosvelt “Feels Right” un nuevo single con el que anuncia su próximo trabajo de estudio “Polydans”. Seguimos con los estrenos y nos paramos ahora con Crazy Times y su “Todo”, uno de los temas centrales del su último trabajo que vio la luz a finales del 2019.

Mikel Izal nos amenizó el confinamiento cantando diariamente desde su casa. 22 de esas canciones que nos regaló las recopiló en un álbum muy especial bajo el título “Desde dentro”. La recaudación íntegra de las ventas de este trabajo fue directa al Banco de Alimentos y esta semana hemos conocido que Mikel consiguió donar a esta asociación 19.000 euros. La Habitación Roja puede ser uno de los grupos que más haya sonado en los Tiempos Modernos pero es que simplemente me encantan y eso no va a cambiar nunca. Y no solo me gustan a mi, ha quedado demostrado que la gente les quiere mucho y por eso, en Valencia, han tenido que sumar una nueva fecha a su gira de aniversario porque en un solo día se agotaron todas las entradas. Además del sábado 12 estarán actuando el viernes 11 de diciembre en el Teatro Principal de Valencia.

Luis Albert Segura emprendió un exitoso camino en solitario que le trajo muchas alegrías de la mano de su álbum “Amenaza Tormenta”.Pero ahora, vuelve a darle vida a su grupo L.A. Y lo hace anunciando el título de su próximo trabajo “Evergreen Oak” y el fichaje por Emerge Management, una de las mejores agencias de nuestro país y donde va a sentirse como en casa...

Re'padamos también una gira de conciertos que no podemos perdernos, la de las geniales, Cariño. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por el Planeta Sound que se va a celebrar los días 16, 17 y 18 de julio del 2021 en Ponferrada con los geniales Vetusta Morla como primeros confirmados.