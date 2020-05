TM118 La La Love You & Arkano & Suu, Melenas y más novedades musicales

Seguimos tachando fases del desconfinamiento de nuestras vidas y viendo como poco a poco volvemos a esa “nueva normalidad” de la que todo el mundo habla pero que aún no sabemos asimilar bien porque si en esta nueva normalidad no hay conciertos y festivales al uso, no sé si tengo ganas de verla. De lo que si tengo ganas es de escuchar, como siempre, buena música, que es de lo que te quiero hablar a continuación por eso hoy los Tiempos Modernos comienzan con lo nuevo de Sidecars, “Mundo Imperfecto”, el primer adelanto de lo que será su próximo álbum del que de momento desconocemos tanto el título como la fecha de publicación.

Otro de los estrenos que nos ha encantado ha sido el de Kuqui Alegre que además nos regaló en pleno confinamiento, “Bailemos, (cariño, me muero”), que disfrutaremos en su próximo disco, lo que supondrá el segundo de su carrera en solitario. También está de estreno Cariño con su nuevo single “Te Brillan”. Y para terminar los estrenos los hacemos con otra girl band que está de estreno con un disco impresionante son mis paisanas Melenas con “Días Raros”

Dejamos el repaso de los estrenos que más nos han gustado para sumergirnos en los festivales nacionales que comienzan con el Brisa Festival que suspende su primer edición. El Primavera Sound cambia sus fechas al 2021. Algo que también sucede con Las Noches del Botánico con artistas ya confirmados para la próxima edición. Seguimos en Madrid por que también hay noticias sobre el Mad Cool Festival, que de momento no suspende la edición de este año pero si adelanta que no va a poder celebrarse en las fechas seleccionadas y dice claramente que lo más factible es que se realice el año que viene. Algo que también barajan desde el BBK Live de Bilbao y que ya han anunciado en el Azkena Rock de Vitoria.

Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por La La Love You, Suu y Arkano y “Quédate conmigo” de Pole.