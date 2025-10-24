Nacho Peña se sobresalta con las declaraciones de Lamine Yamal sobre el Real Madrid en la previa del Clásico

Las declaraciones de Lamine Yamal para la Kings League, a tres días del Clásico entre Real Madrid y Barcelona en LaLiga, dejaron un reguero de reacciones en El Partidazo de COPE de este jueves, en la que Juanma Castaño, director del programa, dejó claro que el mensaje de la estrella del equipo azulgrana era, cuanto menos, contundente.

Hubo tantas interpretaciones casi como comentaristas. Uno de más contundentes con Lamine Yamal fue Nacho Peña. El periodista, tras un silencio valorativo, expuso que el jugador del Barcelona "necesita urgentemente alguien que le aconseje bien" por un motivo muy concreto: "se le está yendo".

Dicho lo cual, Peña calificó la frase del jugador del Barça como algo "tribunero, torpe y absolutamente innecesario". Nacho Peña cree que lo que dice Lamine está de más, porque si la intención es la de obtener el aplauso fácil, "el aplauso de los culés ya lo tienes, e incluso el de los madridistas a los que les gusta la selección española". Y cree que la principal consecuencia de su intervención "ha cabreado a mucha gente de forma gratuita e innecesaria".

LAS DECLARACIONES DE LAMINE YAMAL

Ibai Llanos le preguntó, de forma desenfadada, al futbolista si "¿el Real Madrid roba?", a lo que Lamine respondió con un "Roban... Se quejan, hacen cosas...", antes de que Gerard Piqué interviniera para saber si Lamine hablaba de forma literal. "A ver, a ver...", reaccionó Lamine, tras ser consciente de que acababa de responder.