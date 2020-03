TM109 Neuman, Amatria, Marsella y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos llegan hoy teñidos de tristeza tras la gran cantidad de conciertos y eventos musicales que han tenido que ser suspendidos o atrasados por culpa del Coronavirus. Solo esperamos y mandamos mucho ánimo a todos aquellos que se encuentran detrás de cada evento, cada concierto, cada festival y cada gira de promoción y esperamos que todo esto pase pronto. De momento, vamos a repasar las novedades musicales que esta semana comienzan con NEUMAN y su nuevo “The City of Love”. Otros que también están de estreno son los granadinos, Niños Mutantes con “Todo tiene un precio”. El tercer estreno de la semana, “Una Ciudad”, de Amatria que formará parte de “Un Disco”.

Dejamos los estrenos de los singles para dar paso a los estrenos de los videoclips que también son una parte muy importante de cada banda. En primer lugar vamos con Marsella y “La Misma Dirección” y seguimos con “Negativo” que forma parte de “Electroconfort” de El Capitán Elefante.

El repaso festivalero nos lleva hasta Galicia con el Festival O Son Do Camiño con nombres como Liam Gallagher, The National, The Chemical Brothers, Foals, Editors o una de las mejores Djs del momento, INNMIR. Desde Galicia atravesamos el país para irnos hasta Granada con el En Orbita Festival y grandes grupos como La Bien Querida, Mucho, Carolina Durante, Zahara o los catalanes La Casa Azul, que siguen de gira de presentación de su último trabajo, La Gran Esfera. Seguimos en Andalucía y nos vamos hasta Málaga con el Ojeando Festival con nuevos nombres como Viva Suecia, Neuman, Joe Crepúsculo, Yahaira y Delaporte. Bailamos también al ritmo de Dancetería en el WARM Up Estrella Levante y en el Sonorama Ribera, los dos grandes festivales que han confirmado su presencia. Y terminamos con los sudafricanos “Die Antwoord” que estarán actuando en el Weekend Beach Festival.