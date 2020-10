TM 140 Delaporte, Glas, Ayoho, Ginebras y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de esta semana comienzan con Delaporte y su nuevo disco “La Montañas” donde nos encontramos 13 temas increíbles y profundos entre los que destacan “Bang Bang” junto a las enérgicas, Ginebras. Nos han hecho bailar de principio a fin al igual que los murcianos Ayoho con su nuevo tema, “Déjame Escapar” en el que descubrimos ritmos funk y pop, perfectos, como os digo, para seguir bailando. Y ya que estamos en Murcia, nos quedamos, para escuchar lo nuevo de nuestros queridos, Glas que han presentado “Olvidar”. Paco, Fede, Tommy y Alvaro son Glas y prometen regalarnos muy buenos ratos con su música. Tan buenos como el dúo Wisemen Project que están de enhorabuena por la publicación inminente de su primer EP el próximo viernes 29 de octubre.

Seguimos con ritmos electrónicos que nos llegan de la mano de Jónsy, cantante y guitarrista de Sigur Ros, que se ha unido con la cantante sueca, Robyn, en una de las mejores canciones de este 2020, “Salt Licorice”. Otra de las novedades que queremos destacar esta semana es el nuevo single de Cora Yako, “Requiem”, el segundo adelanto de lo que será el primer álbum de la banda que esperamos ver antes de que termine el año. Seguimos en Madrid para escuchar a otro gran grupo, Yogures de Coco con “Casi todo tiene solución”, primer single que nos muestran los madrileños y que estará incluido en su próximo trabajo.

Dejamos las novedades musicales para repasar las citas de conciertos que vamos a poder disfrutar próximamente. Y comenzamos con la Sala Bacelona y el el AMFest del 6 al 8 de noviembre vamos a poder disfrutar de grupos como Joe Crespúsculo, The New Raemon, Pony Bravo o Viva Belgrado. Si queremos irnos de concierto tambien hay que tomar nota de la gira de las Ginebras con su primer larga duración “Ya dormiré cuando me muera. Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Sidonie y su último disco, “El regreso de Abba”.