¿Se pueden emplear las redes sociales para llevar el evangelio?

Una nueva red social está haciendo furor entre los jóvenes, que incluso les está llevando a abandonar Instagram. Se llama Tik Tok. Y a raíz de esto, lanzamos la pregunta... ¿Es posible evangelizar a través de las redes sociales? El periodista y sacerdote, Josetxo Vera, en su podcast 'Siempre aprendiendo' ha ofrecido su visión al respecto.

¿Cuál fue la misión de Jesucristo y es actualmente la de la Iglesia?

Lo primero es saber qué es evangelizar para saber si es posible hacerlo en el mundo digital. La misión de la Iglesia es la misma que la de Jesucristo, es decir, prolongar en el tiempo la misión que realizó Jesús. Cuando estuvo en la Tierra, Jesucristo anunció, compartió y celebró la Salvación. Y esta misma misión es la que ha de hacer la Iglesia. Una tarea que desde hace veinte siglos lleva a cabo a través de las catequesis, la predicación, los cursos prematrimoniales, etc.

¿Cómo se celebra la Salvación?

La Iglesia celebra la Salvación mediante los siete sacramentos instituidos por Jesucristo, siendo estos los cauces por los que llega la gracia a las personas. La eucaristía y la confesión pueden recibirla las personas con frecuencia (incluso a diario), lo que nos permite liberarnos del pecado y conseguir la Salvación. El Bautismo, la Confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos son los otros sacramentos. De estas maneras, la Iglesia celebra la Salvación.

¿Cómo se vive hoy el "compartir la Salvación"?

La Iglesia comparte la Salvación mediante las obras de misericordia, que pueden ser corporales o espirituales, y que tiene mucho que ver con dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, rezar por los vivos y los difuntos... todo ello nos permite compartir la Salvación con las personas.

¿Entonces, se puede hoy evangelizar en Internet?

Las redes sociales son plataformas de Internet que establece diálogos entre personas, crean comunidades. Es un mundo compuesto por tres mil millones de personas (perfiles), cada una con sus vidas presenciales pero también digital.Se relacionan, compran, estudian, se entretienen, se enamoran... a través de las redes sociales. ¿Se les puede anunciar el Evangelio? Para empezar, la Iglesia tiene que estar, porque siempre debemos estar presentes donde hay personas, como es el caso. Debe estar para acompañar a los usuarios que están despistados y perdidos, para así llenar el corazón de las personas.

La Iglesia se adapta a la cultura digital, conociendo sus peligros y sus beneficios. Nos puede levantar una vocación. Es un mundo para conocer con ese lenguaje y esa cultura.

¿Se puede anunciar la Salvación por Internet? Sí, hay infinitas páginas, redes sociales o perfiles que anuncian la Salvación, homilías, cursos de formación, catequesis, presentaciones... por tanto se puede hacer por Internet esta parte de la evangelización.

¿Se puede celebrar la Salvación por Internet? Es más difícil. No podemos asistir a la eucaristía a través de la red. Podemos ver a través de la pantalla cómo se proclama la palabra de Dios, unirnos a la oración, pero no estamos presentes en la celebración. Tampoco nos pueden perdonar los pecados, bautizar, casarnos u ordenarnos como sacerdote a través de las redes sociales.

¿Se puede compartir la Salvación? En parte sí. No, porque no se puede vestir al desnudo a través de las redes, o dar de comer al hambriento. Hay obras de misericordia que no puedo realizar. Pero otro tipo de obras sí, como rezar por los difuntos, visitar a los enfermos o a los presos (reunirse con ellos). Enseñar al que no sabe también se puede.