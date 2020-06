Los motivos para que los cristianos estén orgullosos de la labor que desempeña la Iglesia en la sociedad

Hace unos días hablábamos de qué significa ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Lo hacíamos con motivo de la Presentación de las Cifras Económicas de la Iglesia. Y esta semana me encontré con las cifras de la Iglesia que se pone en marcha en el mundo y me quedé muy impresionado.

Muchas veces nos preguntamos qué es la Iglesia, y la diferencia entre lo que la Iglesia es y lo que parece. Nosotros decimos que la Iglesia es el pueblo de Dios, es la comunidad de los creyentes en Cristo, los que estamos unidos en torno a la figura del Papa. Pero si salimos a la calle para hablar de la Iglesia, podemos encontrarnos con que lo que otros opinan de nosotros no coincide en nada con lo que nosotros somos. Y eso no deja de sorprendernos. A veces parecemos lo que no somos. ¿A qué se debe esta imagen que tenemos?

Yo creo que hay muchos factores. La imagen que hace que parezca la Iglesia cualquier cosa menos el pueblo de Dios. En primer lugar, quizás a los que subidos montados en el carro de la Iglesia sin decir nada. Van a misa los domingos, pero forman parte de la Iglesia como si fuera una comunidad de vecinos. No se puede esperar de ellos muchas aportaciones ni muchas soluciones. Es esa gran masa del pueblo de Dios cuya fe no mueve sus decisiones, ni su comportamiento social ni su forma de estar en la vida pública. Y esta gente que no cuenta lo que la Iglesia hace, contribuyen a dar una imagen un poco rara de lo que la Iglesia es.

También están los que contribuyen mucho en la vida de la Iglesia, pero no lo cuentan. Esto hace que tengamos una imagen de la Iglesia distorsionada. También, por supuesto, esta imagen de la Iglesia se debe a que algunos hacen las cosas mal. A veces eso tiene mucha repercusión como el árbol que cae frente al bosque que crece.

Hoy vamos a hablar de Iglesia contada por la propia Iglesia, de lo que ha estado haciendo durante el año, de cuales son sus actividades más importantes. Y para empezar nos preguntamos, ¿quién forma la Iglesia?

Tenemos un bloque que llamamos la Iglesia diocesana que es la Iglesia extendida en territorios, en diócesis y dentro de cada una de ellas están las parroquias. Y al frente de cada diócesis hay un obispo que tiene para su ayuda un grupo de sacerdotes. En España hay 70 diócesis, 69 son territoriales y hay una, la Archidiócesis Castrense, que atiende a los militares y a los cuerpos de seguridad. En estas 70 diócesis hay unos 23.000 templos.

Esta estructura jerárquica ya se empieza a ver en el Evangelio cuando los apóstoles van dejando sucesores en las primeras comunidades cristianas, se consigue la ayuda de presbíteros, de diáconos y luego de los fieles laicos.

¿Quién más trabaja en la Iglesia en España? Los religiosos. En España hay 409 congregaciones religiosas, 300 de ellas son femeninas y 109 masculinas. Y trabajan en muchísimas cosas: la vida de caridad, la enseñanza, la atención a las personas necesitadas, el cuidado de los enfermos... Hay 4.700 comunidades y, en estas, 38.000 religiosos que se han consagrado al Señor en un carisma concreto. Existe también la vida contemplativa, los monasterios. En España hay 783 monasterios, monjas y monjes entregados a la oración y al trabajo. Y también tenemos a los fieles laicos, que son la gran mayoría, son los que asisten a la Misa, celebran los Sacramentos y son parte del pueblo de Dios. A veces estos fieles laicos tienen asociaciones y en España hay 86.

¿Y qué hace la Iglesia en España? En primer lugar, celebrar los sacramentos. Por otra parte, enseñar en dos dimensiones distintas: lo que se refiere a la vida religiosa y desde un punto de vista educativo. Por tanto, una enseñanza que se refiere a la catequesis y la otra se refiere a la acción educativa. También está la labor asistencial, en el que muchísima gente se dedica a servir a los demás.

Lo primero es la celebración de la Iglesia, que fundamentalmente son los siete sacramentos que reúnen la comunidad cristiana. A esto contribuyen tanto los religiosos como la Iglesia diocesana. La segunda misión es la catequesis, la evangelización. A estas primeras labores se han dedicado algo más de 45 millones de horas. Y luego están los misioneros que se dedican a enseñar el Evangelio en el exterior: 11.000 misioneros tiene España, la mayoría de ellos son mujeres.

La tercera labor es la educación a través de los centros. La Iglesia lleva en España veinte siglos y la primera organización que se dedicó a enseñar a la gente a leer y a escribir fue la Iglesia Católica a través de las parroquias, los monasterios, las Hijas de la Caridad... Hoy en España hay 2.500 centros de enseñanza católica que atienden a un millón y medio de alumnos. Además, estos centros resultan al Estado muchos más baratos que si tuvieran que pagarles como si fuera un centro público. Hay un estudio que dice que los centros de la Iglesia ahorran al Estado 3.500 millones de euros al año.

Pero, sobre todo, hablamos del servicio que hace la Iglesia de educar a la gente según el modelo de ser persona, que es el modelo de Jesucristo. Y luego las decenas de miles de personas que trabajan en estos centros. Por lo tanto, una labor muy importante.

Y la cuarta labor es la asistencial, donde la Iglesia atiende a menores en centros tutelados, a mujeres maltratadas, a ancianos enfermos, a personas con discapacidad o los que han perdido su trabajo. La Iglesia tiene 9.000 centros asistenciales y sociales. Centros para mitigar la pobreza entre aquellos que están solos, para que los inmigrantes sean atendidos. Yo creo que con todas estas cifras nos hacemos un dibujo de lo que es la Iglesia. En estos centros se han atendido a cuatro millones de personas.

Los que seáis cristianos estar orgullosos de serlo. La Iglesia hace una gran labor social, asistencial, religiosa al servicio de toda la comunidad española.