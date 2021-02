¿"Voy a quedarme" o "Memoria"? Decidimos cuál es la mejor canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021

¿"Voy a quedarme" o "Memoria"? Blas Cantó ha publicado este miércoles los dos temas con los que aspira a representar a España en Eurovisión. El público decidirá, en una gala televisada, cuál es la mejor opción para el festival. En el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE hemos escuchado las canciones en el momento de su lanzamiento y los colaboradores del espacio han expresado su opinión sobre ambas. ¿Cuál de las dos debe ir a Róterdam 2021?

"Voy a quedarme" es una balada potente que permite al murciano exprimir toda su potencia vocal. Según su equipo, Blas Cantó ha desnudado su alma para componer esta canción y ha señalado que le gustaría empezarla a capella para que se escuche hasta la "más mínima respiración". El tema está escrito por el propio intérprete y Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' y Dan Hammond. César Fernández asegura que tiene una "estructura muy clásica" y Oskar Cabaleiro recuerda que Blas se siente más cómodo interpretando baladas. Daniel Márquez la considera el vehículo perfecto para que el intérprete se puede lucir sobre el escenario, aunque le da sensación de haberla escuchado antes. Iván Iñarra, por último, cree que el inicio promete pero que necesita ser vestida con una puesta en escena que capte la atención del espectador.

"Memoria" ha gustado menos entre nuestro comité eurofan. César Fernández cree que es muy repetitiva y que funcionará mejor en la radiofórmula que en el propio festival. Oskar Cabaleiro también cree que no es competitiva y que Blas abusa del falsete. A Daniel Márquez no le engancha e Iván Iñarra considera que es fiel al estilo de 'Blas Cantó' pero no tiene la misma fuerza que "Voy a quedarme". "Memoria" es un uptempo con un estribillo impactante que que pretende transmitir emoción y buena energía al público. Junto a Blas Cantó, firman esta composición Steve Daly, Oliver Som y Leroy Sánchez.

¿Cuál será finalmente la elegida? El público ya puede votar a su favorita a través de la web de RTVE.es. La decisión final se conocerá en una gala que TVE emitirá próximamente. Lo que ya se sabe es que el austriaco Marvin Dietmann colaborará en la puesta en escena de ambas propuestas para ese programa especial en el que Blas también contará en el plató con artistas y amigos.