Chanel, sobre 'SloMo': "Todo el mundo me dice que España tiene que llevar algo latino a Eurovisión"

Chanel es una mujer todoterreno. Con sólo 30 años, su curriculum cuenta con un bagaje envidiable en la música, el baile y la interpretación. Ha dado clases de ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación desde que tenía solo seis años. Una década después, con 16 años, comenzó a trabajar en el teatro musical. Ahora, estrenada la treintena, aspira a representar a España en Eurovisión 2022 con la canción "Slo Mo". Y los eurofans son claros: quieren un 'bopazo' así en Turín.

Chanel sabe que tiene opciones de ganar y por eso exprime al máximo el tiempo que le queda hasta participar en el Benidorm Fest. "Estoy dedicándole las 24 horas al día a Eurovisión. Las que se merecen", asegura en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE. Aunque no descuide la parte vocal, sus esfuerzos se concentran especialmente en el baile. Y es que Chanel promete que su actuación va a ser histórica. "La coreografía es muy exigente, pero estamos a 'full'. Lo estamos dando todo para hacer un numerazo", asegura.

Para su 'numerazo' cuenta con Kyle Hanagami. El norteamericano ha coreografiado a Blackpink, Jennifer Lopez, Britney Spears, CNCO y Justin Bieber, algo que infla las expectativas en torno a su candidatura. "Kyle es uno de los coreógrafos más famosos a nivel mundial. No le tuvimos ni que convencer para que se uniera a nuestro equipo, ya que se ofreció él después de escuchar la canción y verme bailar. Él es maravilloso y me encanta su manera de trabajar. Es muy americano en ese sentido. Con sólo una mirada nos entendemos y eso es muy importante porque si la química y la energía no casan, mal vamos", asegura.

Chanel "flipa" ante todo lo bueno que le está pasando desde que su nombre está entre los 14 aspirantes del Benidorm Fest. "A nivel discográfico no tengo nada, por lo que enfrentarme a gente que tiene muchos fans en esta competición y que Kyle me apoye en esto es un sueño", explica.

La cantante está de acuerdo en que ya es hora de llevar algo latino y urbano a Eurovisión. "Yo tengo amigos eurofans y todos me dicen que hace tiempo que España tiene que llevar algo latino como Slo Mo. Es uno de los estilos que más se escuchan aquí en España. ¡Y quién mejor que España para llevarlo a Eurovisión y petarlo!", dice con una sonrisa. Si gana la preselección, tiene claro cómo celebrará su pasaporte a Turín: "Con ron cubano y paella española. Mis dos culturas, mezcladas".

Chanel se sienta muy cómoda en su faceta de cantante, bailarina y actriz y no desea tener que elegir sólo una disciplina. "Los tres mares son mi agua. No podría elegir", dice. Asegura ser muy "autoexigente" y no teme hacerse muy famosa en el caso de representar a España en Eurovisión aunque eso implique que pueda hablarse de su vida privada. "Si sucede que me hago más conocida, que sea por el arte. Lo que venga con ello, no sé cómo lo llevaré. Supongo que bien", concluye.