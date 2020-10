Pasaporte a Eurovisión 3: Coral Segovia y las polémicas preselecciones de España para el festival

Los 'segundones' toman el protagonismo de "Pasaporte a Eurovisión". En nuestro nuevo podcast, las canciones que no alcanzaron la gloria eurovisiva se reivindican para hacerse un hueco en el festival. De la mano de Daniel Márquez viajaremos por la historia del certamen para recordar aquellos temas que fueron designados para acudir a Eurovisión... pero no llegaron a su destino final. Los enredos políticos, las 'ilegalidades' (deliberadas o no) y los arrepentimientos han provocado que muchas canciones formalmente elegidas acabaran en el desagüe de la historia eurovisiva.

Pero no todas las 'segundonas' suenan a fracaso. A lo largo de las distintas décadas del certamen, algunos temas que no obtuvieron el ansiado triunfo lograron un notable éxito. En algunas ocasiones, incluso, más que la propia canción ganadora. Oskar Cabaleiro hará un repaso a todas ellas: desde el "Nel blu dipinto di blu" de Domenico Modugno al "Fuego" de Eleni Foureira que lo arrasó todo en 2018.

César Fernández nos dará la última hora sobre Róterdam 2021 y nos desvelará qué artista y canción han ganado el OGAE Second Chance de este año, el consuelo de las canciones aspirantes de este año que fracasaron en su intento.

Y, como todo buen podcast eurovisivo, bajaremos al barro para recordar las polémicas más sonadas de las preselecciones organizadas en TVE. Iván Iñarra nos hablará de la fotocopiadora de Braulio, del Chiki - Chiki, John Cobra o la guerra campal más sonada: la gala en la que fue elegido Manel Navarro como representante.

Para cerrar el podcast charlaremos con Coral Segovia, segunda clasificada en las preselecciones de España en 2008 y 2010. Coral ha reconocido que para ella siempre ha sido un sueño representar a España en Eurovisión, pero ahora duda de que eso pueda materializarse algún día. "Son muchos años de lucha, de carrera, llamando a puertas e intentando tener una oportunidad. Y no pudo ser. No creo que ya alguien piense en mí para ir a Eurovisión".