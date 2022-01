Chanel, sobre 'Slo Mo': "Todo el mundo me dice que España tiene que llevar algo latino a Eurovisión"

Chanel es una mujer todoterreno. Con sólo 30 años, su curriculum cuenta con un bagaje envidiable en la música, el baile y la interpretación. Ha dado clases de ballet, clásico, jazz, gimnasia rítmica, canto e interpretación desde que tenía solo seis años. Una década después, con 16 años, comenzó a trabajar en el teatro musical. Ahora, estrenada la treintena, aspira a representar a España en Eurovisión 2022 con la canción "Slo Mo". Y los eurofans son claros: quieren un 'bopazo' así en Turín.

Chanel sabe que tiene opciones de ganar y por eso exprime al máximo el tiempo que le queda hasta participar en el Benidorm Fest. "Estoy dedicándole las 24 horas al día a Eurovisión. Las que se merecen", asegura en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE. Aunque no descuide la parte vocal, sus esfuerzos se concentran especialmente en el baile. Y es que Chanel promete que su actuación va a ser histórica. "La coreografía es muy exigente, pero estamos a 'full'. Lo estamos dando todo para hacer un numerazo", asegura.

Para su 'numerazo' cuenta con Kyle Hanagami. El norteamericano ha coreografiado a Blackpink, Jennifer Lopez, Britney Spears, CNCO y Justin Bieber, algo que infla las expectativas en torno a su candidatura. "Kyle es uno de los coreógrafos más famosos a nivel mundial. No le tuvimos ni que convencer para que se uniera a nuestro equipo, ya que se ofreció él después de escuchar la canción y verme bailar. Él es maravilloso y me encanta su manera de trabajar. Es muy americano en ese sentido. Con sólo una mirada nos entendemos y eso es muy importante porque si la química y la energía no casan, mal vamos", asegura.