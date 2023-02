Oído Cocina: la importancia de incluir lácteos en tu dieta y pucheros para afrontar el frío del invierno

En Oído Cocina hemos hablado con Pepe Barrena. Acaba de publicar el libro 'Entre Pucheros'. El crítico gastronómico nos cuenta como cada receta tiene su propia historia.

El nuestro es el país de los pucheros. Las mil variantes de nuestros cocidos, marmitas, potajes, ollas, calderetas y demás familia, dan fe de un pueblo rebosante de imaginación que lo mismo bautiza con la gracia del cante flamenco al artista y al condumio, como alumbra gloriosos platos de cuchara en la soledad del campo y las noches estrelladas. Los perfumes del campo, de la huerta, de las mareas, de la montaña o del ferrocarril se armonizan en este libro con ingredientes lujuriosos, pantagruélicos o tan humildes que abren la perola a la utopía creativa. El cocido madrileño, el canario, el de Lalín o de Sarria gallegos, el maragato leonés, el lebaniego o el montañés cántabro, la fabada, la escudella i carn d’olla catalana, la olla podrida burgalesa, las «berzas» andaluzas o las calderetas pastoriles de la trashumancia mesetaria son solo algunos de los platos que recoge Pepe Barrena con sus historias en este amplio recetario.

¿Por qué no deberías renunciar a tomar al menos 3 lácteos al día?

Hablamos con la Catedrática en Nutrición y Doctora en Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa María Ortega.

La alimentación variada y equilibrada, acompañada de la práctica de ejercicio físico regular, son factores a tener en cuenta para mantener una vida saludable. Expertas de referencia son conscientes de la importancia de mantener los lácteos en el contexto de una dieta equilibrada, como la dieta mediterránea.

Una ración de leche equivale a 200-250 mililitros (una taza o vaso), mientras que la ración de yogur se sitúa en los 250 gramos (2 yogures). Respecto a los quesos, la porción de semicurado o curado recomendada ronda los 30 gramos y, la de queso fresco llega hasta los 60 gramos.

El consumo de lácteos deberá mantenerse durante la infancia, dados sus beneficios saludables, con el objetivo de no poner en riesgo las necesidades nutricionales de calcio durante el crecimiento y desarrollo del niño, favoreciendo el crecimiento óseo. Una ingesta que no debería detenerse. Al final de la adolescencia se alcanza el pico de masa ósea, destaca la experta, por lo que la infancia es vital para el desarrollo de nuestros huesos y alcanzar la máxima masa ósea. A partir de ahí, aunque empecemos a perder hueso, “todo lo que hayamos almacenado en nuestras reservas es una garantía para la salud ósea a corto, medio y largo plazo, especialmente por lo que respecta a la lucha contra enfermedades actualmente prevalentes en el adulto como la osteoporosis”.

Uno de los mejores bartender

Simone Caporale, es un bartender reconocido internacionalmente, que ha logrado las distinciones más altas en la industria. En 2014 fue elegido como International Bartender of the Year en Tales of the Cocktail. El Artesian, el bar del Hotel Langham que comandó junto a su colega Alex Kratena entre 2007 y 2015, fue World’s Best Bar durante cuatro años consecutivos. Desde 2015 forma parte del equipo de desarrolladores de P(our), un colectivo dedicado a generar conocimiento sobre la industria de la bebida y los bares, junto a Marc Álvarez abrió Glass by Sips recientemente en el Hotel Urban de Madrid y que su coctelería en Barcelona, unas semanas antes, fue nombrada la tercera mejor del mundo por el ranking internacional The World's 50 Best Bars 2022. Y ha pasado por Oído Cocina para hablar de...Bares, que lugares, tan gratos para conversar....