Oído Cocina: disfruta de la gastronomía este verano con Joseba Arguiñano, Mar Orozco y Pepe Rodríguez

Descubre con Mar Orozco los secretos que hicieron triunfar a Miki Nadal en 'MasterChef'. Charlamos con Mar Orozco. Una chef que ha sabido encontrar su felicidad y compartirla con los demás a través de la gastronomía. Así se define ella misma: "Crecí como muchos, amando la cocina de mis abuelas y disfrutando cada rato en la cocina con mi madre haciendo torrijas y platos tradicionales. De influencia castiza y almeriense mi infancia huele a migas, cocido y guisos llenos de sabor. Siempre tuve una ilusión especial por aprender, por sacarle el mejor partido a cada ingrediente y un hambre voraz por saber más y más sobre cocina. Me formé en Le cordón Bleu y allí adquirí técnica y gusto por cuidar el detalle y el producto. Soy perfeccionista, disfrutona y muy exigente con el resultado final de mi trabajo. Tengo debilidad por diseñar menús y experiencias gastronómicas que se adapten a mis clientes, siempre manteniendo mi esencia. Nada me gusta más que haceros DISFRUTAR con la cocina. Como chef privada mi máxima es que GOCEIS comiendo, dar en el clavo de lo que esperáis de mí es un reto cada día y me encanta".

Mar Orozco ha estado asesorando en temas culinarios a un personaje que ha tenido mucho protagonismo en MasterChef.

Joseba Arguiñano destaca la importancia de las mujeres en la cocina. Cuando Joseba tenía 13 años, quiso comprarse una moto. En casa le dejaron claro que, si la quería, se la tenía que pagar, así que se puso a echarle horas en el restaurante familiar de Zarautz. Aquellos fogones fueron testigos del despertar de una pasión. Descubrió que se le daba bien, se animó a formarse y muy pronto lo tuvo claro: su vida iba a girar alrededor de la cocina. Se reconoce disfrutón. Le encanta comer los platos de siempre, esa cocina más casera y tradicional, formada por alimentos de primera calidad y en la que también hay espacio para innovar sin perder la esencia.

Joseba Arguiñano, heredero del talento culinario y comunicativo de su padre, presenta una cocina desenfadada, innovadora y fresca. Chef, repostero y panadero, Joseba Argiñano comparte en su primer libro sus mejores recetas, dulces y saladas, tradicionales y exóticas y para cualquier ocasión salpimentadas con vivencias personales.

Pepe Rodríguez de Vera, coleccionista de viñedos con tan solo 34 años, con vocación de elaborar vinos singulares que rinden homenaje a su origen. Siempre ha tenido una particular relación con el mundo del vino. Enólogo, comenzó con sus primeros viñedos en Chinchilla de Montearagón -Albacete-, en la finca familiar de Casalta, vinculada a sus antepasados desde hace siete generaciones. Desde este espacio único, situado a 1.000 metros de altura, empezó a darle forma a su proyecto y a elaborar vinos singulares a los que trasladaba su visión por innovar. A partir de ahí, busca y recupera viñedos en toda España, otorgando su experiencia a cada terruño en su compromiso de hacer vinos excepcionales y con matices propios. Con este compromiso, Pepe Rodríguez de Vera trabaja y elabora vinos en hasta ocho Denominaciones de Origen. En concreto, cuenta con proyectos en Almansa, Méntrida, Jumilla, Utiel, Montilla-Moriles, Manzanilla, Rueda y Toro. Pepe Rodríguez de Vera nos ha detallado su apuesta por elaborar vinos muy particulares, cómo concede el máximo protagonismo al viñedo, el respeto absoluto por la vid, las producciones controladas y mínima intervención en los procesos.