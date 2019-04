Miri, foodie número 1: “Siempre se puede cometer un exceso”

«Cada vez investigaba más sobre nuevos ingredientes que podía utilizar en mis recetas y nuevas técnicas, e indagaba a menudo sobre nutrición y sobre cómo los alimentos son asimilados por nuestro cuerpo. Y así creé mi propio estilo de vida. Un estilo de vida en el que la conexión entre cuerpo y mente es la protagonista, pues consiste en vivir de una forma saludable y tomar consciencia de que somos lo que comemos». MIRI.



Hay quien dice que si conoces un lugar que te gusta lo mejor es que lo guardes para ti y no lo publicites mucho porque si no se llenará de gente y perderá su magia.



Quien nos acompaña ha hecho de la cocina un lugar que al contrario de lo que decíamos anteriormente quiere invitar a todo el mundo que le guste comer de forma saludable. Ella es de Barcelona y ha estudiado dirección y administración de empresas.



Quizás por eso se le da también administrar sus redes sociales, especialmente Instagram donde se ha convertido en la foodie número 1.



Algo que hemos encontrado en todo lo que hace es simpatía y naturalidad y esos ingredientes no siempre se encuentran en la red en su justa medida.



Ha pasado por el BASQUE CULLINARY CENTER, fue finalista en el Mastercher 5. En la mayoría de las imagines que hasta ahora habíamos visto de ella siempre aparecía con dos moños que la caracterizaban, aunque en el libro que hoy nos viene a presentar es un solo recogido el que la muestra como una mujer enamorada de lo que hace.



Y es que por amor se fue a vivir a Boston y allí comenzó el guiso más interesante de su existencia. El de la propia vida. El que nos hace cada día añadir un ingrediente más a nuestros retos. El último de Miriam Pérez-Cabrero, MIRI es un libro editado por la editorial Planeta. Se titula LAS RECETAS DE MIRI – Más de 90 recetas para una vida healthy.