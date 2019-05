Hugo Salazar: “La industria alimentaria nos quiere engañar un poquito”

Si hay algo que tiene la carrera de un artista es que es de fondo. No vale de nada llegar el primero a una meta si no vuelves a plantearte comenzar la siguiente. Por eso hay que pensar que cada disco es un nuevo punto de partida hacía un viaje que no siempre está claro donde te va a llevar. Quien hoy nos acompaña se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo. Es decir que ya ha pasado un tiempo. Y desde ese momento hasta ahora no ha parado de ofrecernos nuevos retos. 6 álbumes de estudio, multitud de conciertos, colaboraciones, singles y sobre todo mucha música. Algo que muchas personas han podido comprobar en sus más de 500 conciertos en directo.

Hace unas semanas sacaba al mercado su nuevo trabajo llamado “180” y le hemos invitado a compartir música y gustos gastronómicos. En Oído Cocina estamos convencidos que hemos conocido a un tipo fantástico y con una gracia especial. Además, Hugo Salazar puede hablar con tranquilidad y conocimiento de la comida porque estudió nutrición y desde ese momento ha puesto mucho interés en hacer una dieta de los más saludable, eso no significa que no se de sus caprichos de vez en cuando.

Sabemos que es del Betis y que es un Padrazo. Una de las canciones que aparece en su nuevo disco de hecho lleva el nombre de su hija “Julieta”. Cuando escuches esta charla seguro que te darás cuenta que Hugo Salazar está sobrado de talento en lo profesional con un disco cargado de canciones dispuestas a convertirse en compañeras y sobrado de generosidad. Por cierto, que si quieres conseguir su nuevo trabajo firmado solo tienes que entrar en Instagram y participar en el concurso. Es muy sencillo.