Uno de los productos más exitosos de nuestra cocina es la tortilla de patatas. Normalmente la discusión siempre se centra en si debe estar hecha con o sin cebolla. Aunque también hay otra vertiente que encuentra polémica en si debe estar más o menos cuajada.

Sin quitarle los honores que se merece a la tortilla de patatas. Hoy queremos hablar de las otras muchas variedades que hay. Y es que la imaginación y un par de huevos puede dar par mucho. “Con un par de huevos- pasión por las tortillas” es como se llama el libro que Joan Antoni Miró. Editado por libros CÚPULA y en el que encontramos hasta 180 maneras distintas de preparar una tortilla.

Hay que decir además que Joan Antoni Miró regenta desde 1978 el restaurante LES TRUITES (las tortillas) en Barcelona donde cada día ofrece 250 variedades de tortilla diferente. Hemos charlado con él y nos hemos dado cuenta que en la cocina siempre se aprende algo nuevo.

No te pierdas los consejos que nos da Joan Antoni Miró para hacer una tortilla en su punto y para que no se te pegue o te quemes al darle la vuelta. A su juicio “es fundamental utilizar una sartén especial para las tortillas” para que no se peguen.