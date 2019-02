El mensaje de Herrera a Pepe Blanco y Eva Hache, entre los vídeos más vistos de la semana

El exministro de Fomento con Zapatero, Pepe Blanco, ha afirmado este lunes que no entiende cómo los partidos que convocaron la manifestación (PP, Cs y Vox) para pedir elecciones no se movilizaran antes cuando hubo dos referéndum ilegales en Cataluña. "Demasiado facha junto para tan poca cosa", ha dicho.



El que fuera ministro de Fomento en España durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, ha arremetido duramente contra los manifestantes que el pasado domingo se dieron cita en la plaza de Colón en Madrid, de la que ha afirmado que había “demasiado facha junto para tan poca cosa”.

Blanco, ministro de Fomento durante el gobierno del PSOE ha comparecido esta tarde en la comisión parlamentaria que investiga el accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y hubo más de 150 heridos.





Polémico vídeo de un herido en un fuerte accidente en Tejina. El conductor del coche en el que viajaba falleció tras el choque frontal con otro vehículo. Apenas dos semanas después de que se produjese el terrible accidente entre dos vehículos en la carretera TF-13, la vía que une Tejina con Bajamar, que se saldó con un muerto, vuelve a estar de actualidad después de que uno de los heridos por este accidente publicase un video en la red social Instagram, que no ha dejado indiferente a nadie.

Mayte García es la esposa del exfutbolista Santiago Cañizares. Mayte y Santi tenían cuatro hijos, tres de ellos trillizos. El pequeño falleció de cáncer hace menos de un año. Mayte cuenta el proceso: “Me llamaron cuando estábamos llevando a los otros al cole y nos dijeron que fuéramos rápido porque había tenido dos infartos cerebrales. Nosotros íbamos a despedirnos de nuestro hijo. A la hora salió el medico para decirnos que lo habían salvado pero que tenia un tumor en la cabeza”.

El rechazo a las Cuentas de Sánchez abre la puerta al adelanto electoral que tendrá que confirmar el presidente tras el Consejo de Ministros del viernes.