Tiempo de lectura: 2



¿A qué huele la luna? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Tanto si la respuesta es sí, como si es que no, nosotros te lo vamos a contar. Y te adelantamos que no huele ni a miel ni a queso, ni siquiera a luna de nieve. Te sorprenderás con la comparación que hicieron los astronautas que la pisaron… Pero esta no es la única historia que te vamos a desarrollar. Ricardo Miranda nos va a sorprender con su mejor historia, la de aquella vez que conoció al hombre que escucha los colores. ¡Sí! No es broma, conoció a un hombre que era capaz de oír los colores, y nos lo va a narrar con todo lujo de detalles.

Por supuesto volvemos con más “Notinútil”, aquellas noticias que no sabemos si sirven para mucho, pero no podemos dejar de contarte. En esta ocasión nuestra noticia estrella es la del novio que pidió matrimonio a su novia en Primark Gran Vía (Madrid) y se hizo viral en las redes sociales. Pero ojo, que también te contamos para qué robó alguien un iceberg compuesto por 30.000 litros de agua; además de la petición del boxeador Mike Tysson de pelear contra un gorila, o el nuevo récord guiness de personas disfrazadas de Pitufos…

Hablamos con el divulgador científico Luis Quevedo sobre las noticias científicas curiosas de la semana: por ejemplo, ¿es mala la leche cruda?, ¿nos pueden oir los mosquitos?, ¿un postre con muchas calorías adelgaza?, o… ¿podemos enviar los olores a distancia? Y si esto fuera cierto… ¿Cómo los enviaríamos y sobre todo, qué olores enviaríamos?

Y te contamos secretos inconfesables… María Ruiz y Ricardo Miranda reconocen qué canciones han escuchado y preferirían no haberlo hecho. Salimos a la calle para preguntarle a la gente lo mismo.

Todo esto y más en nuestro podcast de "La Trastienda", el único podcast que es, además, un programa de televisión: de lunes a viernes a las 21:55 en TRECE.