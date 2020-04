Una sanitaria estalla en este vídeo contra Illa y Pedro Sánchez por su gestión ante la crisis del COVID-19

Desde que estallara la crisis sanitaria del COVID-19, se estima que cerca de 40.000 casos positivos corresponden a los profesionales sanitarios, que trabajan de manera incansable desde hace muchas semanas para atajar la pandemia. Muchos de ellos lo hacen sin la protección necesaria, ya que no disponen del material de protección necesario. Más de medio centenar de sanitarios han fallecido desde el inicio de pandemia.

Esto ha generado un gran malestar entre multitud de profesionales sanitarios, que han criticado al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez la gestión que se está llevando a cabo durante la emergencia sanitaria. Es el caso de María Gundín, médica neuróloga del Hospital de Ciudad Real.Tras más de tres décadas de servicio, está viviendo uno de sus momentos más duros de su vida laboral, trabajando bajo la presión del COVID-19.

El vídeo en el que denuncia la gestión del Gobierno

La doctora ha grabado un vídeo donde denuncia las condiciones precarias y de desprotección en la que realizan su tarea: "Lo más duro ha sido comprobar que no teníamos el material necesario, no hemos tenido equipos de protección en muchos sitios del hospital, o hemos tenido los minimos teniéndolos que reciclar", asegura la médica.

A continuación, ha relatado la ausencia de mascarillas y otros equipos: "No hemos tenido mascarillas. Nos daban una mascarilla quirúrgica a la semana. Corríamos el riesgo de infectarnos nosotros y de infectar a nuestros familiares. Yo pienso que esta situación hay que denunciarla. Protestar de una vez por todas ante la falta de material sanitario real que ha habido en este país", ha reflexionado durante el vídeo.

Finalmente, la doctora María Gundín denuncia la incertidumbre a la que hacen frente en el hospital ciudadrealeño: "Protesto porque no se nos han proporcionado los equipos de protección ni las mascarillas FFP2 necesarias. Protesto porque no se nos han hecho serologías (el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre). Y esto no es solo por nosotros, sino por los pacientes que atendemos y nuestras propias familias. Han muerto muchos familiares de médicos y esto ha sido muy duro. Se tiene que saber lo que está ocurriendo y evitar que sigan así", sostiene la medica neuróloga.

Pese a las dificultades, logran doblegar la curva

Pese a la multitud de dificultades, poco a poco se va logrando doblegar la curva. Pese a que este lunes el número de muertos han fallecido 331 personas como consecuencia del virus, los curados superan ya la barrera de los 100.000. Pero lo cierto es que los trabajadores de los hospitales y centros sanitarios están al límite no solo en cuanto a los recursos, sino a nivel anímico y psicológico.

Un malestar que han mostrado al Gobierno de España en los últimos dias a través de los consejos Generales de los Colegios Oficiales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Médicos, Podólogos y Veterinario, que agrupan a 800.000 profesionales en todo el país. Y es que el material es escaso, y a veces defectuoso.

Incluso el Consejo General de Enfermería de España presentó una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremocontra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores.