“Mis padres sufrieron una barbaridad desde España. No quería que vinieran a Argentina”

Cuando comenzó a caer, Jesús Gutiérrez trató, por instinto natural de supervivencia, agruparse para que el cuerpo se preparase a la hora de recibir los golpes contras las rocas: “Es algo innato. Ya una vez me precipité a la laguna, me quedé descolocado, desorientado. Rápidamente comencé a escuchar de lejos la voz de mis compañeros, con los que iba a rescatar a los tres escaladores en el Fitz Roy.”

Susi se sentía congelado y con sensación de hundimiento: “La ropa estaba empapada y la mochila también era un lastre. Pero no fui consciente de mis limitaciones físicas hasta que comencé a nadar hacia una de las rocas para agarrarme. Comprobé que tenía problemas en el hombro, un brazo roto, un pie que se balanceaba suelto... A pesar de todo, estaba vivo.”

Fue su compañero, el alpinista conquense Pedro Cifuentes, quien le rescató. A partir de ese momento, se montó el dispositivo: “Lo más importante es colaborar en la medida de lo posible. Aquí no importa si tienes o no dolor, o si tienes frío. Te tienes que abstraer de todo y colaborar al máximo.”

Hoy Susi continúa cicatrizando las heridas físicas y los malos recuerdos: “Lo cierto es que no he tenido pesadillas en ningún momento. Mi mente ha borrado el episodio. Cuando lo hablo con la gente, lo hago con naturalidad. Sí es que es verdad que me cuesta dormir, pero por los dolores que aún siento en el pie.”

Fue su hermana y su cuñado quienes viajaron a Argentina cuando Susi estaba ingresado en la UCI. Sus padres, ya de edad avanzada, se quedaron en España, aunque el sufrimiento y la preocupación fue inmensa: “Era un viaje demasiado largo para ellos, de casi 20 horas porque hay que tomar dos aviones. Pese a que les mandaba constantemente audios para tranquilizarles, lo pasaban fatal. El ser humano, hasta que no ve algo, no se termina de creer las cosas.”