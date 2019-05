Iván quedó tetrapléjico tras el accidente: “El deporte me ha salvado la vida”

Iván sufrió un accidente el dos de diciembre de 1994: “cosas que no se olvidan”, nos confiesa. Fue en Toledo. A la hora de recordar el accidente afirma no acordarse de nada: “volqué el coche al salir de la vía y me golpeé la cabeza. Estuve quince días en coma inducido. El 17 de diciembre, que era el día de mi cumpleaños, desperté.”

Como consecuencia del aparatoso accidente, Iván quedó tetrapléjico. Tiene rota la sexta y séptima vértebra cervical. Sufre parálisis en las piernas y en las manos. Al despertar del coma en la UCI del Hospital de Getafe, fue consciente de lo que estaba ocurriendo: “no me sonaba nada el mobiliario. Lo primero que pensé es que la había liado. No podía mover ni mis manos ni mis piernas. Mi vecino es parapléjico y sabía lo que me estaba ocurriendo. También me preguntaba qué había sido de la que por entonces era mi novia, que me acompañaba en el coche. Por fortuna no le ocurrió nada.”

La recuperación de Iván fue complicada. Su tetraplejia hacía que los profesionales sanitarios del Hospital Nacional de Parapléjicos tomaran medidas traumáticas: “me vendaban las manos como un boxeador para cerrármelas. Eso es muy duro. Además, las pruebas médicas que tenían que hacerme por protocolo me impedían hablar durante varios días.”

Nuestro protagonista se ha repuesto de todas las adversidades, hasta el punto de que su recuperación ha sido mayor de la que los profesionales vaticinaban: “no me puedo quejar, tengo una vida plena con mi pareja. Practico deporte desde siempre y más después del accidente. He hecho todo lo que me he propuesto, incluso deportes que muy poca gente en mi estado ha podido hacer. Soy feliz.”

Nunca perdió el tiempo. Lo primero que hizo cuando se recuperó fue esquiar: “empecé con el esquí, luego hice esgrima, montañismo... además no di opción a mi familia a que eligiera u opinara por mí. Yo quería hacer cosas, y el deporte lo es todo. Los que ingresan en Parapléjicos mejoran su situación gracias al deporte. Los que lo ven todo negro tienen que entender que se puede salir adelante.”

Iván ha logrado unos índices de independencia muy grandes. Asegura no necesitar ayuda especial: “todo el mundo necesita algún tipo de ayuda para hacer determinadas cosas y en mi caso no es más que la media. Puedo hacer de todo. Algunas me cuestan más y otras veces es necesario algún tipo de adaptación o ayuda técnica pero no hay que estar pendiente de mí.”

Pese a su experiencia, Iván no le ha cogido miedo a la carretera. De hecho ha cambiado en tres ocasiones de vehículo con el que ha recorrido medio millón de kilómetros: “a la carretera hay que tenerle respeto. Si tienes miedo mejor no utilizar ni coche ni moto, de lo contrario pones en riesgo tu vida y la de los demás.”

Un mensaje que trata de transmitir en las charlas que imparte: “trato de inculcar dos ideas claras. La primera es qué significa tener una lesión medular y por otro lado que se puede llegar a vivir bien en silla de ruedas. Con otro colega hacemos también sesiones de deporte adaptado para que los chavales comprueben que se puede jugar con personas en silla de ruedas y que no tienen por qué excluirles.”