Stephen King comparte su plan para una secuela de 'Viernes 13' y no es como te esperas

El escritor de novelas de fantasía, ciencia ficción y terror, Stephen King, ha compartido este lunes su idea para una nueva entrega de “Viernes 13”, la saga protagonizada por el asesino en serie Jason Voorhees y su icónica máscara de hockey. Así lo ha hecho saber a través de las redes sociales, donde asegura que se trata de una novela y, advierte, se trata de una idea que “probablemente” nunca llevará a cabo.

No obstante, King subraya un camino posible para que, de escribirla en alguna ocasión, ya tiene un candidato para producirla como una película. Y es que en los últimos años en Hollywood se ha desatado la Kingmanía y, cada año, vemos gran cantidad de adaptaciones de grandes novelas o relatos cortos del escritor que, con mayor o menor éxito, se abren paso entre los grandes estrenos de la cartelera. Prueba de ello es el reciente lanzamiento de la segunda parte de su novela “IT”, el estreno de la segunda temporada de “Castle Rock” o la secuela de “El Resplandor”, “Doctor Sueño”, dirigida por Mike Flanagan.

Según publicaba este lunes el escritor de Maine en Twitter, tiene “la mejor idea para una novela que nunca escribió” y que “probablemente nunca” escribirá: “Es JASON, una narrativa en primera persona de Jason Voorhees y su destino infernal: asesinado una y otra vez en el Campamento Crystal Lake, ¡que destino más infernal y existencial!”

The best novel idea I never wrote (and probably never will) is I JASON, the first-person narrative of Jason Voohees, and his hellish fate: killed over and over again at Camp Crystal Lake. What a hellish, existential fate!

Sin embargo, la saga de Viernes 13, que ha alcanzado hasta su entrada número 12 con el remake de 2009, está inmerso desde hace años en problemas legales de derechos y distribución que imposibilitan que pueda realizarse una nueva entrega. En cualquier caso, un libro sortearía algunos de esos problemas pero, como advierte el escritor, existen otros: “Solo pensando en el matorral legal que tendría que atravesar para conseguir los permisos para el libro me entra ya dolor de cabeza, y de corazón también. Pero, Dios, ¿no debería alguien contar la versión de la historia de Jason?”, concluía.

Just thinking about the legal thicket one would have to go through to get permissions makes my head ache. And my heart, that too. But gosh, shouldn't someone tell Jason's side of the story?