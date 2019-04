Cada vez más niños van al pediatra por problemas con las nuevas tecnologías

Teníamos la duda de si es cierto que a las consultas de pediatría están llegando cada vez más niños con patologías relacionadas con las Nuevas tecnologías. Por eso hemos llamado a la doctora María Salmerón, pediatra del Hospital la Paz y de la clínica Ruber, para que nos aclare este punto. Confirmado: cada vez más niños van al pediatra por este motivo.

Tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías esta relacionada con el mundo real donde existe el acoso escolar, las compras compulsivas...Al final éstas tienen ese efecto multiplicador y se producen con mayor facilidad siete días a la semana, venticuatro horas al día. Recuerda la doctora que los menores de dos años no deberían usar pantallas “Hay estudios científicos que demuestran que afectan al desarrollo del lenguaje y a su relación de apego. A los padres hay que decirles no que todo es terrible y malo, sino que la tecnología debe usarse con cabeza y según la franja de edad”.

La doctora confirma que cada vez padres de niños más pequeños acuden al médico por trastornos con las nuevas tecnologías. “Los niños de estas edades deben encajar piezas, deben jugar en el parque, relacionarse....” explica Salmerón quien también nos aconseja el momento en el que los padres deben acudir al médico. “Llegan tarde porque no son conscientes que tienen la potestad de educar en las nuevas tecnologías. Con eso de que los niños son nativos digitales piensan que no pueden hacer anda y eso no es así. Observa que le pasa a tu hijo, si está triste. Si notas que está evasivo con el móvil cuando normalmente no mostraba reparos para usar los dispositivos, cualquier actitud que te haga sospechar, llévalo al pediatra”.

Si quieres escuchar la entrevista completa dale al play porque te sorprenderás la cantidad de cosas que podemos hacer para prevenir.