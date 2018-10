Volver a gestionar las pantallas en familia

En "Hablar en familia" queremos saber cómo reconducir el exceso de pantallas que siempre hay durante el verano. Ahora el escenario ha cambiado y con el curso en marcha los hijos tienen que “resituarse”. Pero esto cuesta, y no solo a ellos, también a los adultos que no siempre sabemos encontrar el punto de equilibrio y poner unos límites claros, a la vez que escuchamos su punto de vista. Un estudio de la revista Lancet realizado por investigadores canadienses explica la relación del abuso de pantallas con el poco desarrollo intelectual. Más tiempo con pantallas menos maduración intelectual. Las conclusiones, que puedes consultar aquí The Lancet Child & Adolescent Health, no dejan duda: cuantas más recomendaciones individuales cumplan niños y niñas, mejores serán sus capacidades.

Hemos hablado con Rafa Martín colaborador de "Empantallados" y experto en alfabetización digital que nos aconseja establecer una plan familiar de uso digital. Él nos aconseja que los primeros que debemos ponernos manos a la obra somos los padres, para ofrecer un buen ejemplo y que los hijos vean, por ejemplo, que dejamos el móvil aparcado en una zona común o que tenemos formas de estar desconectados. Si te interesa enseñar a tus hijos a tener criterio y autocontrol en el uso de "pantallas" no puedes perderte esta entrevista.

Este vídeo de Empantallados explica muy bien la situación en la que las familias nos encontramos al volver al cole, y ojo que cada edad tiene su clave.