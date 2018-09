Los abuelos tecnológicos y el destete, en 'Hablar en familia'

Nueva entrega de Hablar en familia. Esta semana estamos muy contentas con los temas que te ofrecemos porque como siempre hemos aprendido mucho de nuestros expertos. Nos preguntamos si estás sobreviviendo con éxito a esta vuelta al cole, donde nosotras seguimos encajando las piezas.

Hablamos del destete. Muchas mujeres hacen coincidir el final del verano con su reincorporación al trabajo después de su baja por maternidad y también con el final de la lactancia. Un momento complejo, que no viven igual todas las mujeres, ni todos los niños y sobre el que queremos detenernos de la mano de nuestra pediatra de cabecea, María Salmerón, “Criar sin complejos: Para disfrutar del arte de ser padres”. María nos explica además cómo no es necesario interrumpir la lactancia si vuelves a trabajar. ¿Sabías que la leche materna se regula sola? Eso sí, dosis de tranquilidad.

Respeto a “la vuelta al cole” hoy queremos hablar de la figura de los abuelos, sin los que muchas familias no lograrían su particular encaje de bolillos. Los abuelos de esta generación no quieren quedarse atrás en temas como el el uso de la tecnología, por eso están consolidándose las primeras “Escuelas de abuelos”. En Hablar en familia hemos hablado con la que ha puesto en marcha la Archidiócesis de Valencia. Hablamos con Rafael Ortín uno de los artífices que ha hecho posible que los abuelos, a los que les sobra el cariño y el tiempo, se conviertan en cómplices de la educación de nuestros hijos. Abuelos dispuestos, pero también abuelos preparados.

En este podcast también queremos hablar de orden, que suele ser un objetivo en muchos hogares en esta época del año. ¿Tus hijos son ordenados? ¿Has conseguido que colaboren? Del compromiso de todos y sobre todo, de la habilidad de los padres para plantearlo, depende el éxito de este propósito. Hemos hablado con Alicia Iglesias, organizadora profesional y autora del blog “Orden y limpieza en casa”. Si Alicia dice que es posible conseguirlo, nosotras no vamos a llevarle la contraria.

¿Te apuntas a este podcast? Recuerda que puedes contactar con nosotras en nuestros correos loton@cope.es y alatre@cope.es ¡Ah! Y comparte porque necesitamos ser muchos los que nos pongamos a Hablar en familia.