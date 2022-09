De Música Ligera: Bizarre Love Triangle

Recién entrados en el otoño, en De Música Ligera no entendemos de estaciones. Procuramos que cada semana tengas tu ración de novedades de la mejor música posible, sin importarnos la época del año. En esta ocasión te ofrecemos los nuevos temas de Bomba Estéreo con Manu Chao, Second, Death Cab For Cutie, Parquesvr, Ganges con Natalia Lacunza, Hickeys, Cuchillas, Rococó, Ruto Neón, Willy Tornado, Amor Butano y Joe Crepúsculo. Además nos daremos una vuelta por el Jardín de las Delicias, uno de los últimos festivales de la temporada en Madrid, donde actuarán bandas como 84. Al mal tiempo, buena cara, y De Música Ligera (toma YA).