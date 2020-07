De Música Ligera: "Summertime"

Antes de que se te derritan las orejas, no dejes de escuchar el De Música Ligera de esta semana. Pero si no llegas a tiempo, te cuento lo que te has perdido: Las demos del primer disco de PJ Harvey; la candidatura a canción del verano de Novedades Carminha; el nuevo single de Feroe; Miss Caffeina cantando en portugués; una preciosa canción de despedida de la mano de Ligula; el adelanto de lo próximo de Elvis Perkins; la demostración de que Bruce Hornsby sigue en forma; el ¿adiós? al mundo de la música de Logic; el brutal descubrimiento de Carmelita; el latin-soul de El Combo Batanga; la honra de ser gallegos de Triángulo de Amor Bizarro; una remezcla de Dua Lipa...Al rojo vivo...