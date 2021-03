De Música Ligera: "Porompompero"

Si tienes una hora aproximadamente, algún cacharro para conectarte a internet y ganas de escuchar la mejor música posible, sin duda De Música Ligera es tu podcast. Aquí podrás escuchar los nuevos discos de Maria Arnal I Marcel Bagés, Rayden, Colectivo Panamera y Ed is Dead, los adelantos de los próximos trabajos de Delaporte con Belako, Greta Van Fleet, The Parrots con C Tangana, Ganges, Sonograma y The Go Team, y los últimos temazos de Javiera Mena, Lea Leone y Tiburona. Busca, compara y descubrirás que hay cosas mejores, pero no molan tanto. Ahí. Sin abuela.