De Música Ligera: "Narcotic"

En esta ocasión en De Música Ligera nos vamos de novedades y de festivales: iremos al BBK Live con Zahara; marcharemos para Galicia al O Son Do Camiño junto a Rigoberta Bandini; con Kasabian llegaremos al FIB; en el Low Fest de Benidorm nos esperan Editors; nos lo gozaremos en el Mad Cool con Pixies y Los Invaders; en el Festival Gigante estarán Alberto & Garcia; viajaremos al Mallorca Live Fest de la mano de Marta Knight; buen vino, lechazo y Karavana en el Sonorama Ribera; nos lo bailaremos con Soulwax en el Cala Mijas y seremos disfrutones con Monteperdido en el Tomavistas Extra. Además lo nuevo de Isla Lavanda, The Crab Apples y Fon Román. No nos cansamos, ni de movernos, ni de la mejor música posible.