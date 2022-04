De Música Ligera: "Getsemaní"

Para afrontar una buena semana de pasión, no hay nada mejor que acudir a tu cita con la mejor música posible, que m, en esta ocasión, no es otra que la que nos traen 3rd Secret, Camellos, Memé, Germán Salto, Paterson, Interpol, La La Love You con Renee, Molina Molina, Fundación Francisco Frankenstein, The Linda Lindas, Los Inocentes con Karina, Kakkmaddafakka y Wisemen Project remezclando a Karavana. Disfruta de tus merecidas vacaciones (o no) y dale al PLAY.